السجن المؤبد لموظف بالبنك المركزى بتهمة اختلاس 5 ملايين من جمعية الإسكان

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بمعاقبة مدير مساعد بالمعاش البنك المركزى، بالسجن المؤبد غيابيا لاتهامه باختلاس مبلغ 5 ملايين جنيه من جهة عمله.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، وعضوية المستشارين محمد رشدان وعبدالله سلام.

وتعود أحداث الواقعة لعام 2008، عقب قيام المتهم "سعد ع س"، بصفته موظفا عاما رئيس مجلس إدارة جمعية الاسكان للعاملين بالبنك المركزى، بأن اختلس مبلغ 5ملايين جنيه من عهدته، حيث استلم من مسئولى الشركة الكويتية للاستثمار مقدم تعاقد لشراء المول التجارى المملوك لجهة عمله، ولم يقم بإدراجه فى الميزانية الخاصة بجهة عمله.

ويعد الاختلاس جريمة يعاقب عليها القانون، وحددتها المادة 112 من قانون العقوبات، بأن كل موظف اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

فى ذات السياق قال "شعبان سعيد"، المحامى والخبير القانونى، إن عقوبة جريمة الاختلاس قد تصل إلى السجن المؤبد فى بعض الأحوال.

ولفت "سعيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن من تلك الأحوال التى تغلظ العقوبة، أن يكون الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

وأضاف "سعيد"، أن الحالات الأخرى هى إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.