سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 09:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة" تكثف نشاط لجان رصد التعديات على الأراضى الخصبة و إزالتها فورا

السبت، 15 فبراير 2020 08:00 ص
"الزراعة" تكثف نشاط لجان رصد التعديات على الأراضى الخصبة و إزالتها فورا تعديات على اراضى زراعية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، تكثيف  لجانها المرورية لرصد وتتبع أى حالة تعدى على الأراضى الزراعية الخصبة : سواء بالتجريف  أو تشوين البناء  بمحافظات الجمهورية، واتخاذ جميع الإجراءات ضد مخالفات التعديات، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها فى الحال وإزالتها  الفورية  فى المعهد  قبل تفاقمها، حفاظا على الرقعة الزراعية.
 
وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع  الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إن هناك تكليفات لإدارة حماية الأراضى بعمل تقرير يومى عن عمل  لجان التتبع ورصد حالات التعديات على الاراضى الزراعية  بالمخالفة ، متابعا  أنه يتم  تحويل جميع  مخالفات  التعديات لجهات التحقيق ، مشير الى أن هدف اللجان أيضا للتأكد من دقة بيانات التعديات ورصد اى مخالفات، والازالة على نفقة المتعدى.
 
وأضاف رئيس قطاع  الخدمات الزراعية، أن هناك تكليفات الى الإدارة  المركزية لحماية الأراضى، ومديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات ، باليقظة التامة والتأكد من دقة بيانات المعتدين ، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة فى إزالة المخالفات فور وقوعها.
 
 كان السيد القصير  وزير الزراعة   واستصلاح الاراضى ، خلال لقائه   مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات، شدد على التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها، وذلك فى المهد قبل تفاقمها، مشيراً الى انه لا مجال للمجاملات ، ووجة  ببحث المشكلات التى تواجه المزارعين بالمحافظات المختلفة، ومتابعة سير العمل بكافة المحافظات، ومستوى الخدمات المقدمة للمزارعين ، ومتابعة اللجان التى تتابع الزراعات الشتوية بمحافظات الجمهورية وحل مشاكل الفلاحين .
 
 كما  وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالمرور الدائم والمستمر على المزارعين فى الحقول والمزارع، والمتابعة الدورية لهم، والتواجد الميداني، والتعرف على المشكلات التى تواجههم والعمل على حلها فوراً على ارض الواقع، لافتاً الى أهمية تعميق دور التعاونيات الزراعية، والربط بينها وبين الفلاح، وزيادة الخدمات المقدمة للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، وخاصة الخدمات الارشادية والتوعوية، حتى يشعر الفلاح بان هناك دور حقيقى للجمعية الزراعية.

الزراعات الشتوية

التعديات على الاراضى

إزالة التعديات

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هابى فلانتين.. شيكابالا يحتفل بكأس السوبر بوصلة رقص مع بن شرقى "فيديو"

هابى فلانتين.. شيكابالا يحتفل بكأس السوبر بوصلة رقص مع بن شرقى "فيديو"

رانيا علوانى تهنئ الزمالك بعد الفوز بالسوبر: شرف جماهيره والكرة المصرية

رانيا علوانى تهنئ الزمالك بعد الفوز بالسوبر: شرف جماهيره والكرة المصرية

"الزراعة" تعلن عن تحصين 1.6 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية

"الزراعة" تعلن عن تحصين 1.6 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية

اليوم.. "الداخلية" تفتتح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة بشكل حضارى ومتطور

اليوم.. "الداخلية" تفتتح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة بشكل حضارى ومتطور

8 ملايين دولار أمريكى إضافية للفيلم الكورى Parasite الفائز بالأوسكار

8 ملايين دولار أمريكى إضافية للفيلم الكورى Parasite الفائز بالأوسكار

قبل أول كلاسيكو في 2020.. أي مشوار أصعب بين الريال وبرشلونة في الليجا

قبل أول كلاسيكو في 2020.. أي مشوار أصعب بين الريال وبرشلونة في الليجا

كل ماتريد معرفته عن مواجهة الإسماعيلى والرجاء المغربى بالبطولة العربية

كل ماتريد معرفته عن مواجهة الإسماعيلى والرجاء المغربى بالبطولة العربية

الزراعة:لجان مرورية لرصد أى حالة مرضية بالخضر والفاكهة بسبب التقلبات الجوية

الزراعة:لجان مرورية لرصد أى حالة مرضية بالخضر والفاكهة بسبب التقلبات الجوية

القانون حسمها.. أحكام الخلع لا تقبل الاستئناف أو الالتماس

القانون حسمها.. أحكام الخلع لا تقبل الاستئناف أو الالتماس

أغرب فتاوى السلفيين.. تحريم تحية العلم ووضع الأموال فى البنوك أبرزها

أغرب فتاوى السلفيين.. تحريم تحية العلم ووضع الأموال فى البنوك أبرزها

اليوم.. ختام مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.. وتكريم ناهد فريد شوقى

اليوم.. ختام مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.. وتكريم ناهد فريد شوقى

لقاءات مكثفة لوزير الأوقاف غدًا بالأمم المتحدة والبرلمان الدولى لمواجهة التطرف

لقاءات مكثفة لوزير الأوقاف غدًا بالأمم المتحدة والبرلمان الدولى لمواجهة التطرف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة