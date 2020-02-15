"الزراعة" تعلن عن تحصين 1.6 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الزراعة، بشأن تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، توضح أن حملات تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية خلال الشهر الماضى تحت إشرف أطباء الطب الوقائى بالهيئة، تحصين (750,559) رأسًا من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية المحلية وتحصين (707,803) رأسًا ضد مرض حمى الوادى المتصدع.



وتحصين (38,712) رأسًا ضد مرض جدرى الضأن والجلد العقدى، (104,273) رأسًا ضد مرض التسمم الدموى، وتحصين (12,668) رأسًا ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وجارى استكمال اعمال التحصين باللقاحات السيادية فى جميع محافظات الجمهورية .



وأكد تقرير الخدمات البيطرية، الذى حصل "اليوم السابع"، عليه أن أعمال تحصينات الحيوانات مستمرة بجميع المحافظات فى حالة اشتباه أى مرض وبائى يوثر على تنمية الثروة الحيوانية، موضحًا أن الهيئة تعمل فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.



من جانبه، أوضح الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة من خلال الادارة المركزية للطب الوقائى تواصل تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية.



وطبقًا لأحدث التقارير الواردة من الطب الوقائى بالهيئة تم اتخاذ عدد من الإجراءات للصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك القيام بحملة للتوعية والإرشاد وقد تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.