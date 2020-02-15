الرى: إزالة 348 مخالفة على النيل الأسبوع الماضى

كتبت أسماء نصار

كشف المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بوزارة الرى بأن القطاع قام خلال الأسبوع الثانى من شهر فبراير بتنفيذ عدد من حملات الإزالة بمختلف المحافظات وذلك فى إطار الموجه الخامسة عشر لإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات الامنية الممثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية والوحدات المحلية للمحافظات النيلية وأسفرت عن تنفيذ (348) حالة تعدٍ بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمحليات وعلى مستوى كافة المحافظات النيلية.

شملت الحملات إزالة (3) مخالفات بمحافظة الجيزة و(26) بمحافظة الغربية و(18) بمحافظة المنوفية و(63) بمحافظة البحيرة و(22) بمحافظة كفر الشيخ و31 بمحافظة الدقهلية و75 بمحافظة المنيا و(8) بمحافظة أسيوط و46 بمحافظة سوهاج و6 بمحافظة قنا و14 بمحافظة الأقصر و(36) بمحافظة أسوان، ليصبح إجمالى ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015 حوالى (51546) حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل تتنوع ما بين مبانى سكنية ومخالفات ردم بالمجرى ومخالفات تلوث سواء بالصرف أو الاقفاص السمكية.

ووضعت الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهرة الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى أهل مصر " تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وامتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وإنشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى إمبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن إنشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكفيتريات وأماكن للجلوس ونوافيرر وبرجولات.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفه تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها إلى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين.

الجدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التى تطل على نهر النيل ليسجل القطاع أكثر من 50 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ انطلاق الحملة فى يناير 2015 بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات، ومإزال القطاع واجهزته مستمر بعزم لا يلين حتى الوصول لنيل بلا تعديات.