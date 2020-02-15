الرى: إزالة 137 ألف و999 مخالفة على الترع منذ يناير 2015

كتبت أسماء نصار

كشف المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بأن القطاع قام بتنفيذ عدد من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال الفترة من 5 فبراير - 12 فبراير وأسفرت عن تنفيذ 466 إزالة شملت 47 بمحافظة الغربية و 14 بمحافظة القليوبية و 48 بمحافظة المنوفية و 11 بمحافظة الإسماعيلية و 51 بمحافظة الإسكندرية و 36 بمحافظة الدقهلية و 6 بمحافظة كفر الشيخ و 4 بمحافظة البحيرة و 75 بمحافظة الجيزة و 3 بمحافظة القاهرة و 37 بمحافظة بني سويف و18 بمحافظة أسيوط و 18 بمحافظة سوهاج و 90 بمحافظة المنيا و 59 بمحافظة الشرقية ليكون إجمالى الازالات بقطاع الرى 137 ألف و 999 إزالة.

وأوضح خالد أن أعمال الإزالات مستمر فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

يذكر أن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.

وقالت وزارة الرى أنها قامت من خلال أجهزتها المعنية باتخاذ الإجراءات الاستباقية الخاصة بخفض مناسيب المياه بالترع والمصارف قبل مرسم الشتاء والتأكد من جاهزية حالة الجسور ومحطات الرفع، وتم رفع درجة الاستعداد على مستوى جميع الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بمحافظات الوجه البحرى حيث لم تؤثر الأمطار على جسور الترع والمصارف ومحطات الرفع "رى-صرف زراعى".

وبدأت الحكومة فى تنفيذ خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، لمواجهة التحديات المائية التى تواجه البلاد نتيجة زيادة الطلب علي المياه وتناقص نصيب المواطن الذى وصل إلى حد الفقر المائى وفقا للتصنيف العالمي، كما إن 97% من الموارد المائية المصرية من خارج الحدود، على مياه النيل، لذلك تعد مياه النيل لمصر هى الأساس، وما نقوم به من خلق موارد أخرى تهدف إلى سد العجز.