سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الفنزويلى يتهم نظيره البرازيلى بالسعى لإشعال نزاع مسلح بين البلدين

السبت، 15 فبراير 2020 10:38 ص
الرئيس الفنزويلى يتهم نظيره البرازيلى بالسعى لإشعال نزاع مسلح بين البلدين الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتهم الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، نظيره البرازيلى جايير بولسونارو، بالسعى لإشعال فتيل نزاع مسلح بين بلديهما، وقال مادورو، فى تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن "بولسونارو يقوم بتدريب القوات المسلحة البرازيلية لنزاع مسلح مع فنزويلا، ويدعم مجموعة إرهابيين هاجموا ثكنة عسكرية فنزويلية"، فى إشارة إلى هجوم شنه فارون من الجيش الفنزويلى على مركز عسكرى فى ولاية بوليفار المحاذية للبرازيل فى 22 ديسمبر الماضى ، وبعد الهجوم طلب خمسة من منفذيه اللجوء إلى البرازيل.
 
وأضاف الرئيس الفنزويلى، "هناك مجموعات إرهابية تتجهز، انطلاقا من الأراضى البرازيلية، لتنفيذ هجمات وعمليات توغل عسكرية ضد فنزويلا، ومن حقنا أن ندافع عن أنفسنا".
 
ويفترض أن، تجرى تدريبات عسكرية كبيرة تسمى "الدرع البوليفارى 2020" يومى السبت والأحد فى عدد من مناطق فنزويلا، خاصة على الحدود مع كولومبيا والبرازيل.
 
والبرازيل وكولومبيا والبيرون جزء من نحو 60 دولة تريد رحيل مادورو، فضلا عن اعترافها بالمعارض خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.
 
وكان الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، قد دعا الشباب إلى الاستعداد للدفاع عن بلادهم بالأسلحة والمشاركة فى المناورات العسكرية المقررة فى 15 و 16 فبراير فى تلك الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية، حسبما قالت صحيفة "لا اونيبسيون" الفنزويلية.
 
وقال مادورو، عندما استقبل المشاركين فى مسيرة الشباب فى كاراكاس فى قصر ميرافلوريس (مقر الحكومة) : "ارفع يدك للمشاركة فى العملية العسكرية البوليفارية ، أولئك الذين يرغبون فى تعلم كيفية التعامل مع بندقية للدفاع عن الوطن ، وارفع يدك ..أولئك الذين هم على استعداد للدفاع عن الوطن بأسلحة فى متناول اليد".
 
 
وخلال كلمته ، أقسم الشباب مع الرئيس ،ووعدوا بأن يكونوا مستعدين للدفاع عن سلام فنزويلا، "نقسم أن نكون مستعدين لحمل السلاح إذا لزم الأمر للدفاع عن أرضنا ، للدفاع عن وطننا ، للدفاع عن السلام ، للدفاع عن الحق فى المستقبل ، أقسم بحياتنا ، أمام الله ، أمام المحررين ، أمام قائدنا هوجو تشافيز (1954-2013) ، أننا شباب القرن الحادى والعشرين لن نفشل فى البلاد ".
 

فنزويلا

الرئيس الفنزويلى

الرئيس البرازيلى

مادورو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الخارجية الأمريكى يلتقى الرئيس الفنزويلى المؤقت

الخميس، 06 فبراير 2020 10:43 م

صور.. اللاعب الشهير "مارادونا" يزور الرئيس الفنزويلى "مادورو" فى كراكاس

الخميس، 23 يناير 2020 01:36 ص

الرئيس الفنزويلى يعرب عن استعداده فى إجراء حوار مباشر مع نظيره الأمريكى

الأحد، 19 يناير 2020 12:42 م

الرئيس الفنزويلى يأمر بإجراء مناورات عسكرية فى المدن الرئيسية بالبلاد

الخميس، 09 يناير 2020 07:57 ص

واشنطن تدعو الاتحاد الأوروبى لفرض مزيد من العقوبات على الرئيس الفنزويلى

السبت، 21 ديسمبر 2019 10:00 ص

مظاهرات مؤيدة ومعارضة للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو فى العاصمة كاراكاس

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزمالك يتفوق على أندية تونس بالمحافل الأفريقية بعد التتويج بالسوبر

الزمالك يتفوق على أندية تونس بالمحافل الأفريقية بعد التتويج بالسوبر

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول فى 135 دقيقة ضد نورويتش سيتى.. فيديو

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول فى 135 دقيقة ضد نورويتش سيتى.. فيديو

اليابان تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

اليابان تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

أبطال السوبر يتحدثون بعد اعتلاء عرش أفريقيا.. كارتيرون: فخور بنجوم الزمالك والروح كلمة السر.. شيكابالا: وفينا بالوعد وفزنا بالكأس.. بن شرقى: معدن اللاعبين يظهر فى المباريات.. وحازم إمام: تحملت الإصابة

أبطال السوبر يتحدثون بعد اعتلاء عرش أفريقيا.. كارتيرون: فخور بنجوم الزمالك والروح كلمة السر.. شيكابالا: وفينا بالوعد وفزنا بالكأس.. بن شرقى: معدن اللاعبين يظهر فى المباريات.. وحازم إمام: تحملت الإصابة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة

تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة

هابى فلانتين.. شيكابالا يحتفل بكأس السوبر بوصلة رقص مع بن شرقى "فيديو"

هابى فلانتين.. شيكابالا يحتفل بكأس السوبر بوصلة رقص مع بن شرقى "فيديو"

رانيا علوانى تهنئ الزمالك بعد الفوز بالسوبر: شرف جماهيره والكرة المصرية

رانيا علوانى تهنئ الزمالك بعد الفوز بالسوبر: شرف جماهيره والكرة المصرية

"الزراعة" تعلن عن تحصين 1.6 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية

"الزراعة" تعلن عن تحصين 1.6 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية

ليفربول يواجه نورويتش في الدوري الإنجليزي بأول ظهور بعد العطلة الشتوية

ليفربول يواجه نورويتش في الدوري الإنجليزي بأول ظهور بعد العطلة الشتوية

سامح شكرى: نتوقع اتفاقا نهائيا "عادلا" حول سد النهضة يراعى مصالح مصر

سامح شكرى: نتوقع اتفاقا نهائيا "عادلا" حول سد النهضة يراعى مصالح مصر

تعرف على شروط وقوع الطلاق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط وقوع الطلاق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة