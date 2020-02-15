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الرئيس الأوكرانى: نأمل فى زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية لـكييف

السبت، 15 فبراير 2020 07:00 م
الرئيس الأوكرانى: نأمل فى زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية لـكييف فولوديمير زيلينسكى الرئيس الأوكرانى
كييف /أ ش أ/

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قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إنه يأمل فى زيادة المساعدات العسكرية والأمنية الأمريكية لأوكرانيا.

جاء ذلك خلال اجتماع زيلينسكى مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ برئاسة السيناتور جيم إنهوف، على هامش مؤتمر الأمن السادس والخمسين فى ميونخ، حسبما أفادت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم السبت.

وأعرب زيلينسكى عن امتنانه للدعم القوى الذى قدمه حزبان الكونجرس الأمريكى لأوكرانيا، كما شكر إنهوف على الجهود المهمة التى تبذلها الولايات المتحدة فى توفير هذا الدعم الثابت، وشدد على شعوره بالموقف الإيجابى من الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا، مضيفا أن الدعم الأمريكى "مهم للغاية" بالنسبة إلى بلاده.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئيس الدولة أن:" فولوديمير زيلينسكى شدد على الأهمية الكبيرة للمساعدات العسكرية والأمنية التى تتلقها أوكرانيا من الولايات المتحدة، معبرا عن أمله فى زيادة حجم المساعدات ونطاقها".

وأشار زيلينسكى إلى أن أوكرانيا ملتزمة بإصلاحات ديموقراطية وسياسات مكافحة فساد فعالة، وأبلغ المشرعين الأمريكين بتقدم المفاوضات بشأن التسوية السلمية فى دونباس، متمنيا مشاركة أكبر من الولايات المتحدة إزاء هذه القضية، ومن الجدير بالذكر أن زيلينسكى دعا مستثمرين أمريكيين لأوكرانيا وأخبرهم عن برامج الحماية والدعم الجديدة لتطوير الأعمال.

 


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كييف

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