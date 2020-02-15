"الخدمات البيطرية" تؤكد تحصين 2.9 مليون رأس طائر ضد أنفلونزا الطيور

كشف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن حملات تحصين الطيور، يوضح أن حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية، والتى قام بها أطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات، قد أسفرت عن تحصين (2,938,593) طائرًا خلال الشهر الماضى.



وأضاف تقرير الخدمات البيطرية، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخة منه، بأن الهيئة ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها إصدار شهادات الأمان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوى، وقد بلغ إجمالى عدد المزارع التى تم معاينتها (1260) مزرعة خلال الفترة نفسها، وهذا وقد بلغت إجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات(4,313) تصريحًا، وبلغ إجمالى عدد الطيور المنقولة بين المحافظات (4,153,125) طائرًا.



فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية وتنمية الثــــروة الحيوانيـــة والثروة الداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائى بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والتى تهدف إلى السيطرة على المرض وذلك من خلال إجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميـــع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور.

تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تنفيذ خطتها الموسمية والإجراءات الاحترازية، لمواجهة أمراض الدواجن، وتوعية المربين بخطورة المرض خاصة انفلونزا الطيور الذى ينشط فى الشتاء، والتعامل الصحى السليم مع البؤر المصابة، ومتابعة الأمان الحيوى بالمزارع والتحصين، وتنفيذ إجراءات الاستجابة السريعة عند اكتشاف بؤرة أو بلاغات بالاشتباه.