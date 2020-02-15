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الجيش الموريتانى يعتقل ستة مهربين ويصادر أسلحة على الحدود مع مالي

السبت، 15 فبراير 2020 10:20 م
الجيش الموريتانى يعتقل ستة مهربين ويصادر أسلحة على الحدود مع مالي عناصر من الجيش الموريتانى
نواكشوط /أ ش أ/

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اعتقلت وحدة من الجيش الموريتانى عددا من المهربين بالإضافة إلى مصادرتها كمية من الأسلحة فى شمال البلاد على الحدود مع مالي.

وذكر بيان للجيش بثته الاذاعة الموريتانية مساء اليوم السبت فى نواكشوط أن وحدتين عسكريتين تحركتا بالتزامن من الشمال والجنوب تجاه نقطة اللقاء المفترضة مستخدمة الطيران الحربى الذى نفذ ضربة جوية على الهدف أتبعها هجوم من الوحدات البرية التى اقتحمت الموقع وقبضت على العناصر المشبوهة وصادرت العتاد الذى كان بحوزتهم.

وأسفرت العملية عن القبض على ستة مهربين ومصادرة اسلحة من بينها مدافع كلاشنيكوف وقطع رشاش وثلاثة آلاف طلقة ووسائل اتصال وكيلوجرام مخدرات.

 


الجيش الموريتانى

موريتانيا

أخبار موريتانيا

اعتقال 6 مهربين

أسلحة

مالي

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