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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التعليم بنزع ملكية عقارات تشغلها مدارس للمنفعة العامة

السبت، 15 فبراير 2020 11:38 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التعليم بنزع ملكية عقارات تشغلها مدارس للمنفعة العامة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم السبت، قرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بنزع ملكية جزء من أرض المزرعة التدريبية للمدرسـة الثانويـة الزراعية للبنـين بـالرقم التعريفـى "2305635 "، (والكائنـة بحـوض رمـزى - نمرة 53- (ضمن القطعة (2 (بحوضـه - بناحيـة الفيـوم ، بمحافظـة الفيـوم ، بمساحة قدرها 10 أفدنة ، و 13قيراطًا ، و 16سهما تقريبا ، طبقًا لكـشوف العـرض.
 
وحدوده كالتالى : 
الحد البحرى : فاصل حوض من حوض الصنط . 
الحد الشرقى : (ض) بحوض باقى أطيان وقف رمزى . 
الحد القبلى : طريق الملقة - عمومى داير . 
الحد الغربى : مصرف الرمادية . 
المادة الثانيـة - تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتـب الـشهر العقـارى المختص ، والتابع له العقار، كما نشر الجريدة الرسمية أيضا قرار الوزير بنزع  ملكية كامل أرض ومبانى العقـار الـذى تـشغله مدرسـة المناصافور الابتدائية رقم (1 (الرقم التعريفى ( 1307168 ، (والكائن بحـوض الغابـة - نمرة (23 - (قسم أول - بناحية المناصافور - مركز ديرب نجم بمحافظة الـشرقية - بمساحة قدرها 67.867م2 ، طبقًا لكشوف العرض . 
 
وكانت  الجريدة الرسمية نشرت  فى عدد سابق لها، قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، موضحة أنه يتم نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة ملحقة الظاهر الثانوية التجارية للبنات بالرقم التعريفة 0103773، والكائن بالعقار رقم 6 شارع زهنى بالوايلى بمساحة 815 مترا طبقا لكشوف العرض والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعى وحددوه كالتالى
الحدالشمالى: جــار ســكنى، العقــار رقــم 8 بــشارع زهنــى ،وطول الحد 10,26م ، والحــد الجنــوبى : جــار ســكنى ، العقــار رقــم 4 بــشارع زهنــى، وطول الحد 80,16م ، والحد الشرقى: شارع زهنى بعرض 16م ، وطول الحد 40,32م ، والحد الغربى : جار سكنى ، بعضه العقار رقم 74 بـشارع الظـاهر، وبعـضه، والعقار رقم (5 (بشارع قنطرة البكرية ، والحد منكسر ، وإجمالى طوله 50,33م.
 

التربية والتعليم

الجريدة الرسمية

نزع ملكية عقار

اخبار مصر

اخبار اليوم

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