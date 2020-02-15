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التموين: 3244 محلا يشاركون فى الأوكازيون الشتوى حتى الآن

السبت، 15 فبراير 2020 12:53 م
التموين: 3244 محلا يشاركون فى الأوكازيون الشتوى حتى الآن الأوكازيون
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلبة، ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى 2020، حيث وصلوا حتى الآن إلى 3244 محلا، ومن حق أى محال تجارى المشاركة بالأوكازيون بالمحافظة التابع لها بعد التقدم بطلب لمديريه التموين بالمحافظة. 

 

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قطاع التجارة الداخلية والجهات المعنية بتكثيف الحملات على المحال المشاركة، للتأكد من جوده المنتج وضرورة وضع الملصقات بالأسعار على المنتجات المباعة قبل الخصم وبعده.

 

وكان  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر مد فترة التصفية الموسمية الأولى "الاوكازيون الشتوى" لعام 2020 حتى يوم 21 مارس المقبل بدلا من انتهاء الأوكازيون فى 26 فبراير الجارى، وذلك حتى الاحتفالات بعيد الام .

 

وألزم قرار الوزير الجهات المشاركة فى الأوكازيون بضرورة الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، أن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

 

وقال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على نجاح موسم الأوكازيون الشتوى، من خلال تيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية، وأن قرار الوزير بمد فترة الأوكازيون الشتوى جاء حرصا على المستهلك من أجل الحصول على منتجات بأسعار مخفضة بجانب أيضا تنشيط حركة التجارة، كما أن الوزارة تقوم أيضا بعمل التوعية اللازمة للمواطنين للاستفادة من عروض الأوكازيون.

ووفقا لنظام العمل بالأوكازيون فإن المحلات التى ستشارك فى الأوكازيون الشتوى، لهم الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 50%، وأن ذلك يكون وفقا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى.

 

 


التموين

المصيحلى

الاوكازيون الشتوى 2020

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