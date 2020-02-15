التعليم تحذر الطلاب من ممارسة ألعاب خطيرة فى المدارس للتصوير على فيس بوك

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية ، حذرت خلالها من أنه ظهرت في الاونة الأخيرة لعبة خطيرة بين طلاب المدارس ، تعتمد على قيام طالبين او طالبتين بإستدراج زميل لهما ثالث للقفز إلى أعلى وأثناء القفز يقومان بعرقلته، بهدف التصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الالكترونية مثل تيك توك.

وأهابت وزارة التربية والتعليم بمديري المديريات والادارات والمدارس ومسئولي الانشطة والاخصائيين النفسيين ومجالس أمناء الاباء والمعلمين توعية الطلاب من خطورة مثل هذه الالعاب وعدم ممارستها ، حرصا على سلامتهم مع التأكيد على الاهتمام بالأنشطة المدرسية التي تتلاءم مع كل مرحلة من مراخل التعليم المختلفة.