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"التعليم" تتعاقد مع خبراء يابانيين للإشراف على المدارس المصرية اليابانية

السبت، 15 فبراير 2020 08:04 م
"التعليم" تتعاقد مع خبراء يابانيين للإشراف على المدارس المصرية اليابانية زيارة وفد وزارة التربية والتعليم إلي اليابان
كتب محمود طه حسين

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في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية  بالاهتمام بمشروع المدارس المصرية اليابانية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن التعاقد مع عدد من الخبراء اليابانيين للعمل كمشرفين على بعض المدارس في مصر لتطبيق أنظمة التوكاتسو خلال العام الدراسي المقبل 2021/2020.
 
وقالت الوزارة ، فى  بيان صحفى تم التعاقد بمقر السفارة المصرية في طوكيو، وبحضور السفير أيمن كامل ،  سفير مصر في اليابان، والدكتور هاني الشيمي المستشار الثقافي بطوكيو، و هانم أحمد الملحق الثقافي بطوكيو، خلال زيارة وفد الوزارة إلي اليابان، والذي ضم نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على منظومة التعليم الياباني لتفقد المدارس في اليابان والتعرف عن قرب على أنظمة التوكاتسو المطبقة وزيارة وفد معلمين المدارس المصرية اليابانية أثناء تدريبهم في جامعة فوكوي.
 
ويهدف التعاقد مع الخبراء اليابانيين إلى المساهمة بشكلٍ إيجابي في إرساء قواعد الإدارة المدرسية المتبعة في اليابان بالمدارس المصرية اليابانية مما يساهم في نشر ثقافة الدقة والتفاني في العمل في الأجيال الناشئة ليكونوا بمثابة قاطرة الدولة والمجتمع، وبما يساهم في استراتيجية بناء الإنسان المصري من المهد.
 
وقد قام المكتب الثقافي المصري في اليابان بعقد سلسلة من اللقاءات والمحاضرات على طبيعة الشعب المصري والعادات والتقاليد للخبراء قبل بدء مهمتهم في مصر، فيما عقد البروفيسور سوجيتا الخبير في التوكاتسو محاضرة عن منظومة التعليم الياباني في مصر.
 
جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية وصل إلى 41 مدرسة بمختلف محافظات مصر، بعد انضمام مدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
 
 
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التربية والتعليم

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