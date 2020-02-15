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التضامن: بدء اختبارات مشرفى حج الجمعيات الاهلية لمحافظات جنوب الصعيد

السبت، 15 فبراير 2020 02:11 م
التضامن: بدء اختبارات مشرفى حج الجمعيات الاهلية لمحافظات جنوب الصعيد حجاج - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن اليوم السبت سيشهد بدء الجولة الثانية للاختبارات التحريرية الخاصة باختيار مشرفى حج الجمعيات الاهلية لموسم حج 1441هـ/2020م للمتقدمين الراغبين من محافظات جنوب الصعيد.

 

وقال ايمن عبد الموجود، المدير التنفيذى لمؤسسة الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى أنه تم الإعلان على الموقع الإلكترونى للمؤسسة، www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلى المتضمن كافة البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه حيث من المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزى بمحافظة سوهاج.

 

وستضم 226 متقدما من محافظات أسوان، الأقصر، الوادى الجديد، أسيوط، البحر الأحمر، قنا، سوهاج، حيث ستعقد الاختبارات بمركز التعليم المدنى وإعداد القيادات الشبابية بسوهاج بمدينة ناصر محافظة سوهاج .

 

وأوضح المدير التنفيذى لمؤسسة الحج والعمرة، أن الاختبارات التحريرية ستتم أون لاين على برنامج الحاسب وسيتم مراعاة الشفافية والعدالة لاختيار أفضل العناصر بين المتقدمين لهذه المهمة السامية ويشمل الاختبار التحريرى عدد (60) سؤالا دينيا وإداريا حول مناسك وإجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من دار الإفتاء المصرية ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء فى شئون الحج

 

وأضاف عبد الموجود، أنه عقب اجتياز الاختبارات التحريرية سيتبعها إجراء مقابلات واختبارات شفوية للأعضاء الذين تم اجتيازهم الاختبارات التحريرية.

 

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت على أهمية حسن اختيار المشرفين اللائقين لأداء تلك المهمة التى شرفنا بها فى خدمة حجاج بيت الله الحرام وذلك وفقًا لاختبارات تتميز بالشفافية والعدالة لاختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين، كما وجهت الوزيرة بضرورة تيسير كافة الإجراءات عقب الاعلان هن وموعد تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية هذا العام.

 

 يذكر أنه سبق واعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن بدء إجراء الاختبارات التحريرية الخاصة باختيار مشرفى حج الجمعيات الاهلية لموسم حج 1441هـ/2020م للمتقدمين الراغبين وذلك لاختيار 270 مشرفا من اجمالى 1115 متقدم حيث عقدت الجولة الاولى للاختبارات يومى 8و9 من فبراير الجارى بمحافظة القاهرة لعدد891 متقدم وضمت محافظات البحيرة وشمال سيناء وجنوب سيناء، مطروح، الدقهلية، المنيا، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، المنوفية السويس، دمياط، بنى سويف، بورسعيد، الاسماعيلية، الفيوم، الشرقية، الاسكندرية، القاهرة، الجمعيات المركزية، الجيزة.

 


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