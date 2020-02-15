التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه أثناء استقلاله مصعد عقار بالخصوص

القليوبية نيفين طه

صرح أحمد الخيرازى رئيس نيابة الخصوص بالتصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر اصطدام رأسه بحائط خرساني أثناء استقلاله مصعد بصحبة والدته، وذلك بعد مناظرة الجثة، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المجنى عليه.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بسقوط طفل من علو ووفاته بالعقار محل سكنه، جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.

على الفور، انتقل الرائد محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنه حال استقلال عاملة بمصنع غزل 24 سنة، ومقيمة ناحية – السقيلى – دائرة القسم، وبصحبتها نجلها 3 سنوات ومقيم ذات العنوان، المصعد الخاص بالعقار سكنهما غافلها نجلها المذكور وقام بالإطلال برأسه من الجزء الواصل بين الطابقين الرابع والخامس مما أدى لاصطدام رأسه بالجزء الخرسانى بالطابق الخامس نتج عنه سقوطه ببئر المصعد وحدوث إصابته بكسر بالجمجمة وكسور متفرقة بالجسم ووفاته متأثرًا بإصابته.

بسؤال والدة الطفل المتوفى أيدت مضمون ما أسفر عنه الفحص، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بالتسبب فى ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

على جانب آخر، قرر المستشار موسى عبدالبارى مدير نيابة مركز بنها، بأشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات شمال بنها بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة شاب تناول قرصا ساما يستخدم فى حفظ الغلال، لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال الشهود .

كان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارًا من الرائد أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بتلقيه بلاغًا بتناول شاب من قرية دملو التابعة لدائرة المركز يبلغ من العمر 25 عاما، قرصًا سامًا يستخدم فى حفظ الغلال ليتخلص من حياته مما أدى إلى وفاته، وذلك لمروره بحالة نفسية تم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.