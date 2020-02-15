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التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها بحادث تصادم في بنها

السبت، 15 فبراير 2020 03:09 م
التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها بحادث تصادم في بنها جثة - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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قرر المستشار موسي عبد الباري مدير نيابة مركز بنها، بإشراف المستشار علي حسن المحامى العام لنيابات شمال بنها، التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها في حادث تصادم بسيارة نقل في قرية جمجمرة الجديدة.

كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وسؤال أهلية المجني عليها والتحفظ على السائق المتسبب في الحادث.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بمصرع سيدة بقرية جمجرة الجديدة التابعة لمركز ومدينة بنها في القليوبية، إثر اصطدامها من قبل سيارة نقل ثقيل، ما أدى إلى وفاتها على الفور، وعلى الفور انتقل مأمور مركز بنها لمكان الواقعة، وتم ضبط سائق السيارة وتبين أنه "تباع" للسيارة وليس سائقها الأصلي.

وبالفحص تبين أن السيدة المتوفاة "ف م م ع"  46 عاما، متزوجة بقرية جمجرة الجديدة، وتم نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعي، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق بالواقعة.

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارًا من الرائد أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بتلقيه بلاغًا بتناول شاب من قرية دملو التابعة لدائرة المركز يبلغ من العمر 25 عاما، قرصًا سامًا يستخدم فى حفظ الغلال ليتخلص من حياته مما أدى إلى وفاته، وذلك لمروره بحالة نفسية تم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.

 

وكان قد قرر المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحجز موظف والمتهم بقتل نجلته لحين ورود التحريات، وكانت قد أمرت النيابة العامة انتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة طالبة على يد والدها وكما صرحت بدفنها، وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغا بوفاة "ا.م" 15 عاما، بالصف الثالث الثانوى إثر تعرضها لنزيف بالمخ، بعد قيام والدها موظف بشركة بمعاقبتها على تغيبها المستمر من الدروس والمدرسة، فقام على إثر ذلك بالتعدى عليها بالضرب فارتطمت رأسها بالحائط مما أدى لإصابتها بنزيف بالمخ أدى لوفاتها.

 

 

 


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