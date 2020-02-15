التحقيقات تكشف تفاصيل مخالفات مصحات إدمان "حدائق الأهرام"

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى جنوب الجيزة تفاصيل ضبط عدد من مراكز علاج الإدمان المخالفة فى منطقة حدائق الأهرام، حيث تبين أن بعد المصحات تعمل بدون ترخيص من وزارة الصحة، أو تسجيل فى النقابة، وافتقاد تلك المصحات لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن عدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة.

وتبين أيضًا من خلال التحقيقات عدم حصول المصحات المخالفة على موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية لممارسة عملها، أو استعانتهم بفريق طبى مختص، أو وجود غرف مجهزة لاستقبال المرضى، وعدم وجود ملفات للمرضى أو إقرارات موافقة على العلاج.

وأمرت النيابة بناء على ما كشفت التحقيقات بتشكيل لجنة مختصة لفحص تلك المخالفات وتقديم تقرير واف عن مخالفة كل مصحة من تلك المصحات، وإيقافها عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وشنت الأجهزة الأمنية العديد من الحملات، ووجهت عدة ضربات أمنية لتجار المواد المخدرة، فألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على مسجل خطر بحوزته كيلو و445 جرام فودو بمنطقة الشرابية، قبل بيعها على عملائه فى المنطقة، وحرر محضر بالواقعة، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "م.أ"، 43 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة الشرابية، مسجل خطر فرض سيطرة تحت رقم 1651 فئة "ب"، والسابق اتهامه فى 10 قضايا آخرها 3065 لسنة 2004 م اثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته 1.445 كيلو فودو، 400 جنسة ،هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه ، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

وعلى جانب آخر، قامت أجهزة مديرية أمن القاهرة بشن حملة أمنية مُكبرة من رجال المباحث برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وأسفرت عن ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج مُستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهم"، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 4 كيلو جرام" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، كما تم القبض على مسجل شقى خطر "فرض سيطرة" أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 1,240 كيلو جرام" – مبلغ مالى – هاتف محمول).