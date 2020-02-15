التحقيقات تكشف تفاصيل ضبط متهمات بممارسة الرزيلة داخل نادى صحى فى العجوزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس 4 فتيات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهن بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين يعملون داخل نادى صحى بمنطقة العجوزة، والذى اعتاد راغبى المتعة التردد عليه لممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية، يتم الاتفاق عليها مسبقًا.

وتابعت التحقيقات، أن أجهزة الأمن رصدت نشاط مشبوه داخل النادى الصحى وبناء عليه وبعد إجراء التحريات، صدر إذن من النيابة العامة بمداهمة المكان.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط 4 فتيات وهن "ح.ر"، "س.ف"، "ه. م"، "ع. أ" وشابين، أثناء تواجدهم فى النادى محل البلاغ متلبسين أثناء ممارسة الرذيلة.

وتحفظت أجهزة الأمن على مبالغ مالية حصيلة الأعمال المنافية للآداب، تبين أن النادى يستخدم لأغراض "المساج الجنسى وممارسة الرذيلة"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان راغبو المتعة المحرمة المقبوض عليهم داخل نادٍ صحى، تديره فتيات صينيات بمدينة نصر، أدلوا باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث أكدوا أنهم تعرفوا على النادى الصحى من خلال شبكة الإنترنت، وحجزوا مواعيد لممارسة الرذيلة تحت ستار عمل جلسة مساج.

وأشار المتهمون إلى أنهم دفعوا 1500 جنيه فى الساعة، نظير ممارسة الرزيلة فى النادى الصحي.

كانت نيابة أول مدينة نصر، أمرت بحبس 9 آسيويات و3 مصريين لاتهامهم بإنشاء نوادى صحية غير مرخصة، وممارسة أعمال منافية للآداب داخل مركزين للمساج 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضيتين رقمى 5477،5478 لسنة 2020 جنح أول مدينة نصر.

وشنت الإدارة العامة لحماية الآداب، برئاسة اللواء خالد عبد العزيز حملة مكبرة على النوادى الصحية بالقاهرة، وتمكنت تحت إشراف اللواء عماد عكاشة، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط مركزين للمساج والتجميل بمدينة نصر، عقب تقنين الإجراءات القانونية والتحريات التى أعدها العميد أحمد طاهر، مدير النشاط الخارجى بالإدارة العامة لمباحث الآداب، وتم ضبط مركزين للمساج وبداخلهما 9 فتيات أسيويات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب العامة، وإنشاء مجموعة نوادى صحية بدون ترخيص، والإقامة داخل البلاد بطريقة غير مشروعة، والترويج والإعلان عن أعمال الجنس والدعارة بمقابل مادى عبر شبكات الإنترنت، واستخدام زيوت وأدوات مجهولة المصدر.

كما تم ضبط ثلاثة رجال من راغبى المتعة الحرام أثناء قيام المدلكات الآسيويات بعمل مساج، وبمواجهتهم اعترفوا بما أسفر عنه الضبط، وذلك بمقابل 1500 جنيه، وحررت المحاضر اللازمة وقررت النيابة حبس 9 آسيويات وثلاثة رجال مصريين معاونين لهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.