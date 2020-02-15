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الأرصاد: انخفاض الحرارة 4 درجات غدا وأمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للعاصمة

السبت، 15 فبراير 2020 01:00 م
الأرصاد: انخفاض الحرارة 4 درجات غدا وأمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للعاصمة أمطار
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقسًا مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقسًا معتدلاً نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار متوسطة إلى غزيرة، والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

 

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار متوسطة إلى غزيرة، والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، بالقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجات.

 

ويشهد اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة وأمطار خفيفة لمتوسطة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة والرياح نشطة.

 

وقال الخبراء أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبوره صباحا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

 


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