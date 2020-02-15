اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تايلاند والإجمالى 34

(رويترز)

أعلن مسؤول فى وزارة الصحة التايلاندية اليوم السبت أن تايلاند سجلت حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالى للإصابات هناك إلى 34 منذ يناير كانون الثاني.

وقال المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض فى مؤتمر صحفى إن الحالة الجديدة امرأة تايلاندية تبلغ من العمر 35 عاما وتعمل فى القطاع الطبى وأصيبت بالعدوى بسبب تعاملها مع أحد المرضى.

وشفى 14 مصابا من المرض وعادوا إلى منازله، وأودى الفيروس بحياة أكثر من 1500 شخص فى الصين لكن تايلاند لم تسجل أى وفيات جراء الإصابة به حتى الآن.

من ناحية أخرى كانت السلطات في تايلاند أعلنت الأسبوع الماضى ارتفاع حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار في مركز تجاري بمدينة "ناخون راتشاسيما" شمال شرقي البلاد إلى 29 قتيلًا و58 مصابًا.وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن عددا من الأشخاص تجمعوا منذ ساعات قليلة من أجل الصلاة على أرواح الضحايا.

وكانت الشرطة قد أعلنت أنها تمكنت من قتل الجاني بعد 12 ساعة من المواجهة، وهو جندي يدعى جاكرابانت توما (32 عاما) حيث كان قد سرق بندقية من قاعدة عسكرية في المدينة وقتل في البداية قائده وشخصين آخرين ثم فر بواسطة سيارة عسكرية، ليدخل لاحقا إلى المركز التجاري ويطلق النار بشكل مكثف على الحاضرين أمس ، السبت، وأعلن رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا في وقت سابق من اليوم أن مطلق النار كان يعاني من مشاكل شخصية مرتبطة ببيع منزل.

من جهة أخرى ، شهدت المنطقة المحيطة بأحد المراكز التجارية، انتشارا أمنيا مكثفا، وذلك بعد حادث إطلاق نار عشوائى أدى إلى مقتل حوالى 26 شخصا، فى الساعات الأولى من الصباح.

وفى السياق نفسه، قال مسئولون إن قوات الأمن قتلت بالرصاص الشخص الذى أطلق النار بشكل عشوائى فى شمال شرق تايلاند فى حادث خلف ما لا يقل عن 21 قتيلا.

وقال ضابط شرطة إن الشرطة التايلاندية تعتقد أن الجندى الذى قتل ما لا يقل عن 21 شخصا يتحصن فى بدروم مركز تجارى فى شمال شرق تايلاند وليس معه رهائن وأضاف الضابط أن قوات الأمن تتحرى عما إذا كان أى مدنى ما زال داخل المركز التجارى، وقال "الجانى ما زال فى البدروم ويبدو أنه ليس معه رهائن، إننا نقترب منه"، ولم يذكر الضابط اسمه لأنه غير مخول للتحدث مع وسائل الإعلام