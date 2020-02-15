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افتتاح نفق ميدان الجيزة بعد تطويره ب 20 مليون جنيه.. صور

السبت، 15 فبراير 2020 11:58 ص
افتتاح نفق ميدان الجيزة بعد تطويره ب 20 مليون جنيه.. صور نفق ميدان الجيزة بعد تطويره
كتب سيد الخلفاوى

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افتتح اللواء محمود شعراوى وزير المحلية، واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير نفق ميدان الجيزة، لخدمة المواطنين وتسهيل المرور للمواطنين بميدان الجيزة، خاصة كبار السن ، حيث أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن تكلفة تطوير النفق والسلالم الكهربائية، 20 مليون جنيه شاملة عقود الصيانة والامن والنظافة، مشيرا إلى أن النفق مراقب بالكامل من خلال 16 كاميرا مراقبة .
 
واضاف محافظ الجيزة ان المحافظة​أنه تم التعاقد مع شركة امن ونظافة على مدار 24 ساعة، كذلك تم التعاقد مع شركة لصيانة السلالم الكهربائية وتعيين افراض امن على السلالم لمنع تخريبها .
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن منطقة ميدان الجيزة شهدت تغيراً حضارياً بالكامل، مشيراً إلى أنه تطوير نفق مشاة ميدان الجيزة جاء للتسهيل على مستخدميه وحفاظا على الاستثمارات التى تم إنفاقها بالنفق وذلك من خلال البروتوكول الجارى تنفيذه مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى.
 
وأوضح راشد، أن تطوير النفق شمل معالجة الرطوبة الموجودة بحوائط وسقف النفق وإعادة العزل ومعالجة الفواصل الإنشائية ومراجعة أعمال الصرف وتغيير الأبواب الحديدية وإنشاء مظلات للسلالم وإحلال وتجديد السلالم الكهربائية بأخرى تتحمل العمل الشاق وبما يتناسب مع ظروف الموقع وتعرضها للعوامل الجوية إضافة إلى مراجعة شبكات المياه والصرف والرى بالميدان للوقوف على أسباب التسرب للمياه مع إصلاح أى عيوب موجودة بها.
 
كانت محافظة الجيزة انتهت من نقل 5 مواقف سرفيس عشوائية من شارع ربيع الجيزى وبجوار نفق شارع الهرم بحى جنوب للقضاء على الانتظار العشوائى للسيارات، والتى تسبب إعاقة للحركة المرورية.
 
ويشهد ميدان الجيزة أعمال تطوير شاملة، حيث يتم تطوير موقف السيرفيس بالميدان ليتحول إلى موقف إلكترونى، يعمل على ضبط الإيرادات ويمنع الوقوف خارج الموقف ويمنع الازدحام.
 
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