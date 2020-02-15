افتتاح محطة المناولة الوسيطة بكرداسة بتكلفة 17 مليون جنيه.. صور

افتتح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محطة المناولة الوسيطة بمنطقة كرداسة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ذات أعلى المعايير البيئة.

واستمع الوزير محمود شعراوى ووزيرة البيئة إلى شرح حول المشروع، والذى يهدف إلى سرعة التخلص من المخلفات حفاظاً على البيئة وخدمة مركز ومدينة كرداسة وأوسيم، ووصلت تكلفة إنشاء المحطة حوالى 17 مليون جنيه.

وقال اللواء محمود شعراوى أن الهدف من المحطة أيضاً هو رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بما يعود بالنفع على المواطنين بتلك المنطقة وبعض المناطق المحيطة بها خاصة بعد أن كانت تتراكم كميات كبيرة من المخلفات والقمامة فى الشوارع والحفاظ على صحة المواطنين وعدم اشتعال المخلفات فى بعض المناطق، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت مبلغ 10 ملايين جنيه لتمويل إنشاء هذه المحطة على مساحة 3500 متر والمساعدة فى حل وإنهاء تلك المشكلة.

وأوضح شعراوى أن المحطة مجهزة بأنظمة إطفاء حريق ذاتى ومصممة بنظام تهوية طبيعى، كما يمكنها استيعاب حتى 3600 طن، كما أن كرداسة وأوسيم يخرج منها يومياً 700 طن مخلفات، وأشار شعراوى إلى أنه تم إعداد خطة تشغيل المحطة من خلال الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة.

كما تحدث وزير التنمية المحلية مع أعضاء مجلس النواب، مؤكداً دعم الوزارة لجهود محافظة الجيزة لخدمة المواطنين، فى كافة المشروعات التنموية وعلى رأسها البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة من محطات وسيطة ثابته ومتحركة ومدافن صحية ورفع التراكمات الموجودة، بالإضافة إلى مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لتلبية الاحتياجات العاجلة لمواطنى المحافظة.

ومن جانبهم أعرب أعضاء مجلس النواب فى منطقة كرداسة عن سعادتهم لإنشاء تلك المحطة ومساعدة سكان منطقة كرداسة وناهيا وأوسيم فى حل مشكلة القمامة.