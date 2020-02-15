اعترفات مسجل خطر فى حدائق القبة: حلمت أبقى معلم عندى صبيان وسقطت بالهروين

كتب عبد الله محمود

اعترف عاطل متهم بالإتجار فى المواد المخدرة أمام النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وقال أمام جهات التحقيق: "عملت كل حاجة غلط وممشتش صح من البداية، طول عمرى كان نفسى اطلع صايع ومعلم وعندى صبيان يخدموا عليا، اشتغلت كام شغلانة في البداية بس منفعتش في ولا أى شغل منهم، خروجى من المدرسة عرفنى على عيال بايظة علمونى السرقة والتثبيت والبلطجة.

وتابع المتهم فى اعترافته: "أول حبسة ليا كان عندى 19 سنة وبعد كدة بقا الموضوع بالنسبة ليا عادى، اتمسكت وانا داخل بيتنا بعد ما خلصت بيع وفاضل معايا بقيت البضاعة اللى مكنتش لحقت اصرفها، نفسى اخرج للدنيا واعيش نضيف".

وواجهت النيابة العامة المتهم بتحريات المباحث التى كشفت عن اتخاذه من دائرة قسم حدائق القبة، مكانًا له لترويج تجارته غير المشروعة، بغرض توفير متطلباته المعيشية، وما يتعاطاه من المواد المخدرة وتحقيق الثراء السريع.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، فى القبض على "أ.ز" 38 سنة وشهرته عضمة، عاطل، مقيم فى حدائق القبة، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة.

وكشفت معلومات رجال المباحث عن اتهامه فى قضايا حيازة وترويج المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، فباشرت التحقيق.

وفى سياق آخر تمكن رجال المباحث بحدائق من ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة القسم، عثر بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهما، بلغت 400 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، معلومات تفيد بقيام عاطل "مسجل خطر" بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك من خلال ترويجه وتوزيعه للمواد المخدرة على عملائه فى المنطقة، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم متلبس.

وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط مسجل خطر المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة مخدر الهيروين، حيث عثر بحوزتها على كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 400 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.