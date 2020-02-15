اعترافات مثيرة للمتهمين بإشعال حريق لسرقة خزنة كلية السياحة والفنادق

كتب سليم على – أحمد حسنى

اعترف عاملان متورطان في إشعال النيران بغرفة الخزينة بكلية السياحة والفنادق بغرض السرقة، أمام نيابة مصر القديمة الجزئية، بأنهما ارتكبا الواقعة لمرورهما بضائقة مالية، حيث اختمرت في ذهنيهما فكرة سرقة الخزينة، ولكنهما فشلا عقب إشعال النيران في الباب الخاص بالغرفة، وعندما شعرا بالخطر واحتمالية اكتشاف أمرهما تراجعا عن الخطة وحاولا إخماد الحريق قبل تفاقم الخسائر.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وإعداد تقرير حول الملابسات والبصمات بمكان الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن اثنين من العاملين حاولا إشعال النيران في غرفة بمبنى إداري بكلية السياحة والفنادق أمام مستشفى قصر العيني لمحافظة القاهرة، لإلهاء العاملين والطلاب في الكلية لسرقة الخزينة، ولكنهما فشلا وتم اكتشاف الواقعة، حيث ظهرا على كاميرات المراقبة وبحوزتهما بنزين وثقاب وأشعلا النيران في باب الغرفة، ثم توجها مع الإدارة لسرعة إخماد الحريق وطلب المطافي عقب فشلهما في إجراء عملية السرقة وخوفهما من اكتشاف أمرهما.

كما أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 4 متهمين متورطين فى سرقة خزنة وأجهزة من شركة بمنطقة التجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "عادل .م "، فرد أمن مكلف بحراسة العقار محل الواقعة، و "خليفة .م"، و "هيثم .ع "، و"خضر .ح "، عاطلين، ومسجلين فى قضايا سرقة شقق وبسؤالهم اقروا بارتكاب الواقعة.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع، من "م.ح" صاحب شركة، يفيد بسرقة خزنة وأجهزة لاب توب وشاشات من داخل شركته والتعدى على فرد الأمن المكلف بحراسة العقار، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكابهم الواقعة بتحريض من فرد الأمن، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.