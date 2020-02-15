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استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة كلف مصر 435 مليون دولار في 12 شهراً

السبت، 15 فبراير 2020 08:00 ص
استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة كلف مصر 435 مليون دولار في 12 شهراً ثلاجات أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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حققت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعا ملحوظا خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018، حيث سجل إجمالي الواردات نحو 435 مليون و293 ألف دولار 2019، مقابل 527 مليون و249 ألف دولار، بتراجع بلغ نحو 91 مليون و956 ألف دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
 
ورصدت نشرة جهاز الإحصاء، لأهم الواردات طبقا لدرجة الاستخدام خلال شهر نوفمبر والفترة "يناير/نوفمبر" عام 2019، مقارنة بعام 2018، قيمة الواردات المصرية للثلاجات والمجمدات حيث كلفت الدولة نحو 11 مليون و299 ألف دولار عام 2019، مقابل 14 مليون و832 ألف دولار، تراجع 3 ملايين و533 ألف دولار، بالإضافة إلى قيمة استيراد التليفزيونات والهوائيات والتي بلغت نحو 35 مليون و456 ألف دولار عام 2019، مقابل 13 مليون و12 ألف دولار عام 2018، بزيادة 22 مليون و444 ألف دولار، وهو ما يعني أن إجمالي واردات الثلاجات والغسالات كلفت الدولة نحو 46 مليون و755 ألف دولار تساوي 748 مليون جنيه.
 
وتشير نشرة جهاز الإحصاء إلى أن واردات مصر من الأشراط والأقراص الممغنطة بأنواعها بلغت نحو 533 ألف دولار عام 2019، مقابل نحو مليوني و930 ألف دولار عام 2018، بتراجع بلغ نحو مليوني 397 ألف دولار، كما بلغت قيمة استيراد الغسالات نحو 3 ملايين و258 ألف دولار عام 2019، مقابل 3 ملايين و236 ألف دولار 2018، بزيادة بلغت نحو 22 ألف دولار.
 
أما الواردات المصرية من أجهزة التليفون للأفراد فقد بلغت نحو 107 مليون و73 ألف دولار عام 2019، مقابل 125 مليون و855 ألف دولار 2018، بتراجع 18 مليون و782 ألف دولار.

السلع الاستهلاكية

السلع المعمرة

السلع الاستفزازية

الاستيراد

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