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استمرار التقلبات الجوية بالبلاد.. وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحرى

السبت، 15 فبراير 2020 04:30 ص
استمرار التقلبات الجوية بالبلاد.. وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحرى أمطار - صورة أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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حذر تقرير صادر من مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر، من تقلبات جوية خلال اليومين المقبلين، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم السبت، على السواحل الشمالية وتصل إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة الأحد، على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة.

من جانبها قامت شركة الصرف الصحى، بوضع خطة لتمركز سيارات الشفط وسيارات السيول، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار، حيث تم الدفع بنحو 95 سيارة بمختلف الأحياء.

وكانت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، قد قامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة، كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهى 165 بيارة.

ونفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار، تم خلالها تجهيز وفتح 66 مصبًا لمياه الأمطار على الكورنيش وتجربتها، فضلاً عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكبارى، وذلك لمتابعة مسار المياه وتجربة مدى استيعاب المصبات والشنايش.

وفيما يتعلق بالمشروعات التى تم تنفيذها لحل مشكلات الصرف بالمناطق الساخنة، أوضحت الشركة أنه جرى إنشاء شنايش جديدة وتغيير قطر مواسير الصرف أسفل طريق الكورنيش أمام الشيراتون لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار بالمنطقة.

وأضافت الشركة، أنه تم إنشاء شنايش بمنطقة الطب البيطرى بمحطة مصر، وكذلك الأمر بمحيط قسم باب شرق بعد ربط تلك الشنايش بالخط الرئيسى، كما جرى حل مشكلة تجمع المياه بمنطقة كوبرى الثروة السمكية، إنشاء شنايش تصريف لمياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير، وتم إحلال وتجديد فرعتين ومطبقين بشارع ظفيل بمحرم بك، وكذا إنشاء خط صرف بشارع 25 بحرية طوسون لعدم خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار.


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