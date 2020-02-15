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ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

السبت، 15 فبراير 2020 11:00 ص
ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم السبت 15 فبراير بقيمة جنيهين لليوم الثانى على التوالى، مسجلة 690 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21، وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر،  بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ لسعر أوقية الذهب عالميا إلى 1583 دولار حتى الآن .

 

أسعار الذهب اليوم في مصر


عيار 18 : 592 جنيها للجرام

عيار 21 : 690 جنيها للجرام

عيار 24 : 788 جنيها للجرام

الجنيه الذهب : 5520 جنيهات

أوقية الذهب : 1583 دولارا

 
 
يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.
 
وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى  والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
 
سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
 
ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

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