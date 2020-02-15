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اتهام جديد للمغنى الأمريكى آر. كيلى بالاعتداء الجنسى على فتاة قاصر

السبت، 15 فبراير 2020 07:10 م
اتهام جديد للمغنى الأمريكى آر. كيلى بالاعتداء الجنسى على فتاة قاصر آر. كيلى المغنى الأمريكى
(رويترز)

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أظهرت وثائق قضائية أن المغنى الأمريكى آر. كيلى يواجه اتهاما جديدا بالاعتداء الجنسى فى مدينة شيكاغو فيما يخضع للمحاكمة فى ثلاث ولايات بتهم الاعتداء الجنسى واستغلال الأطفال فى المواد الإباحية والخطف وعرقلة العدالة.

 

وتشير لائحة الاتهام بمحكمة شيكاغو الجزئية إلى أن من وصفتها باسم (ماينور 6) تتهم كيلى (53 عاما) بممارسة أفعال جنسية معها فى أواخر التسعينات حينما كانت تبلغ من العمر 14 أو 15 عاما.

 

وتسعى التهم الجديدة إلى مصادرة أصول من شركة الإنتاج الخاصة بمغنى الآر آند بى الشهير الحائز على جائزة جرامى الموسيقية وشركة أخرى مملوكة لمدير أعماله ديريل مكديفيد أحد المتهمين فى قضية شيكاغو.

 

وقال ستيف جرينبرج محامى الدفاع الجنائى عن كيلى على تويتر "نحن على دراية بقرار الاتهام... وسنواصل الكفاح من أجل (كيلي) ونتطلع إلى اليوم الذى سيطلق فيه سراحه وهو غير مذنب".

 

وأقر كيلى بأنه غير مذنب فى جميع التهم الجنائية المرفوعة ضده فى نيويورك وإيلينوى وشيكاغو.

 

 


المغنى الأمريكى آر كيلى

الاعتداء الجنسى

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أخبار أمريكا

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