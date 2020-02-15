إيقاف 8 طائرات بمطار بلندن بسبب الاشتباه فى إصابة ركاب بفيروس "كورونا"

لندن أ ش أ

شهد مطار هيثرو فى لندن، اليوم السبت، إيقاف 8 طائرات، بسبب الاشتباه فى إصابة عدد من الركاب بفيروس "كورونا الجديد".

وطلبت سلطات مطار "هيثرو" فى لندن من المسافرين على متن شركة طيران "يونايتد إيرلاينز" البقاء فى مقاعدهم بعد الهبوط، للاشتباء فى إصابة شخصة بالفيروس.

وذكرت صحيفة "مترو يوم كيه" البريطانية، أنه بحسب ما ورد، فقد طلب الطيار من الركاب البقاء لبعض الوقت، بينما تم إبلاغ سبع طائرات أخرى بنفس التعليمات.

وأضافت الصحيفة أنه تم إبقاف رحلة أخرى تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية من كوالالمبور لمدة ساعتين بعد أن راود مسئولى الطيران القلق إزاء إصابة عائلة ماليزية مكونة من 8 أشخاص بأعراض تشبه فيروس كورونا.

وكانت الجنة الصحة الوطنية فى الصين قالت أمس السبت، إن عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا فى البر الصينى الرئيسى ارتفع إلى 1523 شخصًا فى 14 من فبراير بزيادة 143 حالة عن اليوم السابق، وزاد عدد الوفيات فى إقليم هوبى، مركز التفشى فى الصين، بواقع 139 حالة يوم الجمعة.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة فى الصين 2641، بينما بلغ العدد الإجمالى للمصابين حتى الآن 66492 حالة.

ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات الطبية الكندية، أمس الجمعة، عن خامس حالة افتراضية مصابة بفيروس "كوفيد-19" كورونا الجديد فى مقاطعة بريتش كولومبيا، وهى امرأة فى الثلاثينيات من عمرها سافرت مؤخرا إلى الصين.

وقالت بونى هنرى، مسؤول الصحة الإقليمية، إن المرأة عادت من الصين عبر شنجهاى الأسبوع الماضى ولم تكن فى منطقة بها حظر سفر، مثل مقاطعة هوبى.

وسافرت عبر فانكوفر وتوجهت إلى منزلها فى مركبة خاصة. وأضافت هنرى إنها بدأت تعانى من الأعراض فور وصولها وعزلت نفسها على الفور فى منزلها. ومن المعتقد أن أعراض المرأة بدأت فى وقت وصولها مطار فانكوفر، وأن المسؤولين الصحيين يدرسون ما إذا كانوا بحاجة إلى الاتصال بأشخاص آخرين فى رحلتها أم لا.