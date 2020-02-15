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إمام مسجد يغتصب طفلا بعد جلسة تحفيظ قرآن بالغردقة والنيابة تحبسه 4 أيام

السبت، 15 فبراير 2020 10:50 ص
إمام مسجد يغتصب طفلا بعد جلسة تحفيظ قرآن بالغردقة والنيابة تحبسه 4 أيام التعدى على طفل - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قررت نيابة الغردقة الجزئية، انتداب الطب الشرعى للتحقيق فى واقعة اتهام إمام مسجد بمدينة الغردقة، باغتصاب طفل بمدينة الغردقة داخل غرفة إقامته بالمسجد، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة، بدأت عندما تقدم أهالى طفل بالمرحلة الإعدادية، بتحرير محضر بقسم شرطة ثان الغردقة، يحمل رقم 2046 يفيدون فيه قيام المدعو ح. م في بداية العقد الرابع من العمر، باغتصاب نجلهم بعد درس تحفيظ قرأن بالمسجد، وذلك داخل الغرفة المخصصة له بالمسجد.

واتهم أهالى الطفل فى المحضر إمام المسجد، بممارسة "الشذوذ الجنسى" مع نجلهم، حيث تبين أن الطفل أبلغ أصدقائه ووالده بواقعة ممارسة إمام المسجد الشذوذ الجنسى معه، داخل غرفته، عقب الانتهاء من درس تحفيظ القرآن بالمسجد.

وكشف مصدر أمنى، أن الواقعة حدثت بأحد مساجد منطقة مجاهد بمدينة الغردقة، حيث قام الطفل بقص ما حدث لأصدقائه وأهله، الذين قاموا على الفور بالتوجه لقسم شرطة ثان الغردقة لتحرير محضر بالواقعة.

وأكد مصدر بمديرية أوقاف البحر الأحمر، أن مدير المديرية، أصدر قرارا بوقف الإمام عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات، والتهم الموجهة إليه.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما طلب إمام مسجد من طفل أن يصطحبه إلى استراحته، وذلك عقب انتهاء درس تحفيظ القرآن بالمسجد، وعندما وصل إلى الاستراحة، أغلق الإمام الباب وقام بممارسة الرذيلة معه تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأكد مصدر أن الإمام يدعي "ح.م.م" يعمل إمامًا وخطيبًا بأحد مساجد الغردقة يبلغ من العمر 34 عاما، وتم ضبطه بمعرفة الأهالي، بعد إبلاغ الطفل لأصدقائه ووالده بممارسته الشذوذ الجنسي معه، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 2046 جنح ثان الغردقة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


البحر الاحمر

الغردقة

اغتصاب طفل امام مسجد

شذوذ

امام مسجد

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