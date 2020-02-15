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إغلاق 83 منشأة لبيع مبيدات والمخصبات الزراعية بدون تراخيص فى الشرقية

السبت، 15 فبراير 2020 01:39 م
إغلاق 83 منشأة لبيع مبيدات والمخصبات الزراعية بدون تراخيص فى الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرار رقم 2024 لسنة 2020 ، بالغلق الإدارى للمنشات التى تعمل بدون ترخيص من مديريه الزراعه بدائره المحافظة وعددها 83 منشأة ،ذلك بناءا على المذكره المقدمة من مديرية الزراعة،   إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بشأن الموافقة على استصدار قرار غلق إدارى للمنشات التى تعمل بدون ترخيص من مديرية الزراعة بدائرة المحافظة، لضبط أسواق المبيدات والمخصبات الزراعية وتنفيذ القانون .

و شدد المحافظ، على وكيل وزارة الزراعة ضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية بالجمعيات، مؤكد على مراعاة العدالة فى التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها.

كما أكد على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية فى زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى بما يساهم فى زياده الدخل القومي.

وأضاف المحافظ أن المحافظه لاتألوا جهدا فى تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية.

و يذكر انه، فى قبل أشهر تم تنفيذ دورة تدريبية لعدد 45 من مطبقى المبيدات الزراعية من مختلف قرى ومدن المحافظة  وذلك بمشاركة محاضرين متميزين من أساتذة مركز بحوث وقاية النبات ومعهد وقاية النبات ومعهد أمراض النبات.

وأكد أن الدورة التدريبية لمطبقى المبيدات الزراعية تهدف إلى زيادة التوعية ورفع المستوى المعرفى فى سبل تطبيق وسائل الإستخدام الآمن والفعال للمبيدات والإدارة الرشيدة لمبيدات الآفات الزراعية وذلك لحماية البيئة وصحة المواطنين بالإضافة إلى التعريف بأمراض النباتات التى تصيب المحاصيل المختلفة و سبل المكافحة المتكاملة للأفات للحفاظ على الثروة الزراعية ودعم الصادرات الزراعية.

 

 


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