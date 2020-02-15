إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بوادى النطرون بالبحيرة

البحيرة – فريق المحافظات

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين بمركز وادى النطرون بالبحيرة، كان اللواء مجدى القمرى مدير امن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور بالجسم فى حادث تصادم سيارتين نقل بطريق" القاهرة - الاسكندرية" الصحراوى بالقرب من مركز وادى النطرون بالبحيرة .

وتم نقل المصابين الى مستشفى وادى النطرون لاسعافهم وتلقى العلاج اللازم كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر ان محافظة البحيرة قد شهدت عدة حوادث سير خلال الايام الماضية منها إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بانحاء الجسم اثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة.

وتم نقل المصابين الى مستشفى ابو حمص المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، كما أصيب 18شخص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر إنقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون بالبحيرة .

وبالفحص تبين انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون وأسفر الحادث عن إصابة 18 شخص بجروح وكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم منهم 2 فى حالة حرجة وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.