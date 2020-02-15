إصابة يابانى بفيروس كورونا بعد زيارة هاواى

رويترز

بدأت السلطات الصحية فى هاواى البحث عن أى شخص ربما تعامل عن قرب مع سائح يابانى أصيب بالمرض أثناء وجوده فى جزيرة أواهو وتبين إصابته بفيروس كورونا فور عودته إلى وطنه.

وأعلن ديفيد إيجى حاكم هاواى وكبار مسؤولى الصحة هناك هذا النبأ فى مؤتمر صحفى فى هونولولو، وقالوا إنهم يعتقدون أن الرجل أصيب بالعدوى فى اليابان قبل سفره أو حينما كان فى الطريق إلى هاواى.

وأشار مسؤولو الصحة إلى أن هذه الفرضية تستند إلى فترة حضانة الفيروس التى تبلغ 14 يوما إضافة إلى أن الرجل ظهرت عليه الأعراض بعد قضاء أقل من أسبوع فى هاواي.

وقال المسؤولون إن المريض وزوجته زارا جزيرة ماوى بين 28 يناير كانون الثانى والثالث من فبراير شباط قبل أن يسافرا إلى أواهو التى ظلا بها حتى عودتهما إلى اليابان فى السابع من فبراير شباط.

وقال الدكتور بروس أندرسون مدير الصحة فى الولاية إن الرجل لم تظهر عليه أى أعراض قبل وصوله إلى أواهو لكن بعدها بدأت تظهر عليه أعراض تنفسية شبيهة بأعراض نزلات البرد دون أن يصاب بحمى.

وأضاف أن حالته تدهورت بشدة بعد العودة إلى اليابان وتأكدت إصابته بفيروس كورونا بعدما نُقل إلى أحد المستشفيات.