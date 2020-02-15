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إسبر ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات المشتركة

السبت، 15 فبراير 2020 12:30 م
إسبر ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات المشتركة وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر
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بحث وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزانى، تطورات الأوضاع فى العراق والمنطقة؛ حيث أكدا أهمية تعزيز العلاقات المشتركة بين الإقليم والولايات المتحدة، وشدد وزير الدفاع الأمريكى، خلال اللقاء الذى عقد على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، على أن "إقليم كردستان حليف مهم للولايات المتحدة فى المنطقة، ومستمرون فى دعم البيشمركة وتدريبها لمواجهة الإرهاب".
 
بدوره، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، أن "الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة لن تسهم فى استقرار الإقليم فحسب، بل تعمل على استتباب الأمن فى العراق والمنطقة".
 
تستضيف مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من الرابع عشر حتى السادس عشر من فبراير الجارى أعمال مؤتمر "ميونخ الأمنى " فى دورته الـ"56" ، بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات ، لبحث التهديدات المحدقة بالسلم العالمى، كما سيتم مناقشة تغير موازين القوة فى العالم، ويتوقع أن يشارك فى أعمال المؤتمر أكثر من خمسمائة من صانعى القرار وشخصيات "رفيعة المستوى " حيث يناقش المشاركون فى المؤتمر الأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية .
 
وحسب موقع "مؤتمر ميونخ للأمن " يشارك فى أعمال المؤتمر كل من : الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، ورئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو ، ووزراء الخارجية و الدفاع والطاقة فى الولايات المتحدة ، بجانب وفود من الكونجرس من كلا الطرفين ، بما فى ذلك رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى ، والأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج ، ورؤساء بوركينافساسو ، والنيجر، وتشاد ، ووزراء خارجية العديد من دول الغعالم بمن فيهم وزراء خارجية روسيا والصين واليابان. 
 

امريكا

العراق

اقليم كردستان

وزير الدفاع الامريكى

مارك اسبر

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