إحالة 20 طبيب بمستشفي كفر شكر بالقليوبية للتحقيق

القليوبية نيفين طه

أمر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، إحالة 20 طبيب بمستشفى كفر شكر المركزي، للتحقيق بتهمة عدم التواجد في أوقات العمل الرسمية، وانتظار المرضى للكشف والعلاج.

كان اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، قد كلف طلعت سالم مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس مدينة كفر شكر، ومجدي لاشين مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمرور على القطاع الصحي للوقوف على مدى تواجد وانضباط العمل حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت المتابعة عن اكتشاف تغيب 20 طبيبا داخل العيادات الخارجية بالمستشفى المركزي بكفر شكر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة للتحقيق حفاظا على مصلحة المرضى وذلك بعد اعداد مذكرة للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والذى أصدر قراره السابق.

وفي سياق آخر أمر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية بإحالة العاملين بخمس مراكز شباب للتحقيق، لتغيبهم أثناء أوقات العمل الرسمية، وذلك خلال المتابعة الميدانية التي قامت بها اللجنة المشكلة برئاسة محمد عبد العزيز مدير اداره خدمه المواطنين بالمديرية وعبد الحميد العليم حماد من العاملين بالإدارة.

وشملت المتابعة مركز شباب جمجره الجديدة ومركز شباب الاصلاح الزراعي التابعين لإدارة شباب بنها، وقد وجد المركزين مفتوحين يمارسا النشاط في غياب بعض العاملين.

كما شملت المتابعة مركز شباب اتريب ببنها الذي وجد مفتوح يمارس نشاطه والتزام العاملين، كما قامت اللجنة ايضا بمتابعة مراكز شباب إدارة كفر شكر حيث بدأت بمتابعة مركز شباب المنشاه الصغرى، واسنيت وتلاحظ غياب بعضه العاملين بالمركزين ومركز شباب كفر عامر الذي وجد مغلقا، وكذلك مركز شباب عزب غنيم. حيث تبعث اللجنة فيه إزالة بعض التعديات بجوار صوره المركز والتي تمت بمعرفه مجلس المدينة و مركز شباب الشهاوي خاطر حيث تم التنبيه بضرورة الاهتمام بنظافة المركز ومرافقه.

كما شملت المتابعة مركزي شباب ميت الدريج والمنشاة الكبرى اللذين وجدا مفتوحين يمارسا نشاطهما وتلاحظ التزام العاملين.

تتم المتتابعات الميدانية و المفاجأة لمراكز الشباب بناء على توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لضمان جوده خدمات مراكز الشباب وتقديم مستوى أفضل لأبناء المحافظة.

وفي هذا السياق كلف الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، لجنة متابعة برئاسة محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، للقيام بجولة متابعة شملت 10 مراكز شباب بإدارة شباب طوخ بالقليوبية، وذلك استمرارا لخطة متابعة مراكز الشباب بالقليوبية وتنفيذا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة تكثيف متابعة مراكز الشباب.

وشملت المتابعة مراكز شباب "كفر الجمال، الناصرية، دندنا ، المنزلة، منشية مشتهر"، ووجدت جميعها مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل جيد، كما تابعت اللجنة أعمال إنشاء محلات سور مركز شباب مشتهر، وأعمال الترميم بمركز شباب ميت كنانة .