إحالة عاملين للمفتى وإيداع آخر بمستشفى الأمراض العقلية بتهمة قتل موظف بقنا

قنا- فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضويه المستشار سعيد محمد دسوقي الجزار، وشريف عفت مصطفى، وأمانة سر صلاح فراج، ومحمد حسني، وعلاء محمد، بإحالة أوراق عاملين إلى فضيلة المفتي، بتهمة قتل موظف، وسرقته، في قرية الترامسة بقنا.



تعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2012، عندما تبلغت الأجهزة الأمنية بقنا، بواقعة مقتل صلاح عجايبى، 60عامًا، وشهرته الخواجة، موظف بالمعاش، وتم تشكيل فريق البحث لكشف ملابسات الواقعة.



وأوضحت التحريات أنه أثناء تواجد المجنى عليه فى منزل ملحق به حوش مواشى بالمنطقة الصحراوية بقرية الترامسة بقنا قام 4 أشخاص ملثمون بالإعتداء عليه بالضرب بالعصا الشوم، و سرقة 4 بقرات وموتوسيكل خاص بالمجنى عليه.



وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى تحديد هوية المتهمين وضبطهم وهم "عبد المحسن ش ن" مسجل سرقات و مقيم بالترامسة و"جمال ف ح" عامل، من دندرة و "علاء.ع. ا" عامل، من الترامسة و "أحمد.ح.ا" عامل، من دندرة، واعترفوا أنهم قتلو المجني عليه بغرض السرقة، ثم إحالة أوراق المتهم الأول والرابع إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في ارتكاب الواقعة، وإيداع المتهم الثاني إلى مستشفى الأمراض العقلية لحين شفائه





تم إحالة القضية برقم 3100 لعام 2017 جنايات مركز قنا، والمقيدة برقم 1333 لعام 2017 كلي قنا.



فى سياق اخر تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط شاب من بقرية السمطا بدشنا، بتهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، بعد أن أبلغ النجدة بخطف أتوبيس سياحي بقنا، حيث تلقى اللواء شريف عبدالحميد ،مدير أمن قنا ، إخطارًا ، من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية يفيد قيام أحد الاشخاص، بالاتصال بالنجدة، و الإبلاغ عن خطف أتوبيس سياحي.



وكشفت التحريات أن أحد الأشخاص أبلغ النجدة عن قيام مسلحين بخطف أتوبيس سياحي، حيث أبلغ المتهم النجدة عن طريق 122 بالواقعة، وتم تحويل المتهم إلى إدارة نجدة أسوان، والتي أبلغت إدارة نجدة قنا بالواقعة، و تبين أن المُبلغ من دشنا، وبعد 4 ساعات من الفحص والبحث وبانتقال كافة القيادات الأمنية إلى دشنا ، توصلت التحريات أن المبلغ يدعى محمد. ج. م، 23 عاما ، مقيم السمطا دشنا.



وعلى الفور تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم ، والذي اعترف بعد ضبطه، أنه لا يوجد صحة لبلاغه وأنه اتصل بالنجدة " علشان عيد الشرطة"، وتم التحفظ على المتهم ، وتحرر محضر بالواقعة ،وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.





