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السبت، 15 فبراير 2020 03:03 م
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أول صور مجهرية لكورونا ينشرها المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية .. فيديو وصور

السبت، 15 فبراير 2020 02:40 م
أول صور مجهرية لكورونا ينشرها المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية .. فيديو وصور فيروس كورونا
هند المغربي

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نشر "المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية" لأول مرة مجموعة صور مفصلة ومتكاملة لفيروس كورونا المستجد، والذي يعتبر أخطر وباء على البشر في العالم في هذه الأيام، حيث أصاب عشرات آلاف الأشخاص في الصين وخارجها، كما أدى لمقتل المئات. وفق " العربية نت

وأوضح المعهد إنه استخدم المجاهر الإلكترونية وحزمة من الطاقة لالتقاط صور مفصلة لكائنات في منتهى الصغر، بحيث لا يمكن رؤيتها باستخدام المجهر العادي. وقد تم تلوين صور الفيروس لتسهيل عرضه.

وكان الباحثون الأميركيون قد قاموا بزراعة عينات من الفيروس في المعامل من أجل دراستها والبدء في اختبار الأدوية التجريبية والعقاقير الموجودة ضد المرض عليها، وسمي الفيروس بـ"كورونا" نظراً للأشكال التي تشبه التاج على سطحه.

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وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت  أن الصين بدأت في إجراء تجارب على فيروس كورونا، وأن النتائج خلال 3 أسابيع، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية، قال الجمعة، إن بعثة مشتركة مع الصين تقودها المنظمة ستبدأ عملها فى مطلع الأسبوع لبحث تفشى فيروس كورونا وستركز على كيفية انتشار الفيروس الجديد وشدته.

وقال مسؤولو المنظمة إن البعثة ستسعى أيضا إلى الحصول على تفاصيل بشأن كيفية إصابة ما يربو على 1700 من العاملين فى قطاع الصحة بالفيروس الجديد وأين ومتى حدث ذلك.

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وذكر مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس للصحفيين خلال إفادة صحفية "نتوقع وصول الفريق الكامل خلال مطلع الأسبوع".

وتابع قائلا "نعطى اهتماما خاصا لفهم انتقال الفيروس وشدة المرض وتأثير إجراءات الاستجابة المستمرة".

وفى ذات السياق أعلن الصين اليوم السبت عن 2661 حالة إصابة جديدة بالفيروس، في الوقت الذي تصعد فيه الإجراءات لاحتواء تفشي المرض وطمأنة جمهورها القلق. وفق شبكة سكاي نيوز.

 

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ويمثل هذا الرقم انخفاضًا كبيرًا عن الأرقام الأعلى في الأيام الأخيرة منذ تطبيق طريقة تشخيص أوسع، بينما ارتفع عدد الوفيات الجديدة بشكل طفيف بنحو 143، ليصل إجمالي عددها في البر الرئيسي للصين إلى 1523، وبلغت عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد 66492 حالة، وفقاً للجنة الصحة الوطنية الصينية.

وانخفض عدد الحالات الجديدة بعد ارتفاع حاد الخميس، عندما بدأت مقاطعة هوبي الأكثر تضرراً في تضمين التشخيص السريري في إحصاء المرضى الرسمي.

 


كورونا

فيروس كورونا

امراض معدية

امريكا

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