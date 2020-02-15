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أمريكا تجلى مواطنيها من سفينة تخضع للحجر الصحى فى اليابان بسبب كورونا

السبت، 15 فبراير 2020 07:19 ص
أمريكا تجلى مواطنيها من سفينة تخضع للحجر الصحى فى اليابان بسبب كورونا كورونا ارشيفية
رويترز

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 ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال امس الجمعة أن وزارة الخارجية الأمريكية ستجلي بعض المواطنين الأمريكيين وأسرهم من السفينة دايموند برنسيس الخاضعة للحجر الصحي في اليابان والتي تأكدت إصابة أكثر من 200 على متنها بفيروس كورونا الجديد.
 
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه سيتم توفير مقاعد لنحو 380 شخصا على متن رحلتين جويتين للإجلاء من اليابان إلى الولايات المتحدة.
 
ونقلت عن هنري والكي مدير قسم الاستعداد والأمراض الناشئة المعدية بالمراكز إن من سيتم إجلاؤهم سيصلون إلى الولايات المتحدة يوم الأحد على أقرب تقدير.
 
ولم يتسن الحصول على تعليق من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. كما لم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين بوزارتي الصحة والخارجية اليابانيتين.
 
ووضُعت السفينة دايموند برنسيس، المملوكة لشركة كرنيفال كورب، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير شباط بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها ونزل في هونج كونج بالفيروس.
 
ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة تأكدت إصابة 218 منهم بعدوى كورونا.
 
وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.

وزارة الخارجية الأمريكية

دايموند برنسيس

كورونا

اليابان

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