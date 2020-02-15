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أسرار نجاح الافريقية للأمن والحراسة في تأمين حفل عيد الحب باستاد القاهرة

السبت، 15 فبراير 2020 07:57 م
أسرار نجاح الافريقية للأمن والحراسة في تأمين حفل عيد الحب باستاد القاهرة حفل عيد الحب باستاد القاهرة

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كعادتها، نجحت الشركة الأفريقية للأمن والحراسة في تأمين حفل عيد الحب، الأضخم منه نوعه بالبلاد خلال السنوات الماضية، باستاد القاهرة بحضور آلاف المواطنين في سهرة مبهجة، استمتعت فيها الأسر المصرية بالطرب 

ورغم الأعداد الكبيرة التي زحفت على الاستاد قبل الحفل بعدة ساعات، إلا أن رجال الأفريقية للأمن والحراسة كانوا جاهزين للتعامل معهم وترتيب دخولهم للإستاد في مشاهد حضارية وراقية.

الأسر المصرية التي قضت وقتاً سعيداً بالاستاد لم تنس دور رجال الأمن الذين وقفوا يحرسون فرحتهم لعدة ساعات، حيث قدم المواطنون الشكر للإفريقية للأمن والحراسة، مؤكدين أنهم باتوا مطمئنين بوجودها في الفعليات الضخمة الرياضية منها والفنية.

وسطر رجال "الإفريقية للأمن والحراسة" مشاهد حضارية، لدى استقبالهم ضيوف حفل "عيد الحب"، حيث انتشر رجال "الأفريقية للأمن والحراسة" بإشراف اللواء محمد نبيل رئيس مجلس الإدارة ، واللواء محمود طاهر العضو المنتدب في المكان ، لتأمين دخول وخروج الاف الجماهير والأسر المصرية ، لقضاء ليلة طيبة في عيد الحب.

وشارك في الحفل نجم الجيل تامر حسني، والسوبر ستار نانسي عجرم، والنجم وائل جسار بالإضافة للنجم أحمد شيبة

 

 


الشركه الافريقيه للامن والحراسه

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