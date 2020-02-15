أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها إعلان الصحة انطلاق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا.

حيث أشارت وزارة الصحة إلى إنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات الجمهورية وتستهدف 16.5 مليون طفل تقريبًا، لافته إلى أن التطعيم في الريف سيتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة.

الأرصاد: انخفاض الحرارة 4 درجات غدا وأمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للعاصمة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقسًا مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقسًا معتدلاً نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار متوسطة إلى غزيرة، والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وزيرة الصناعة: صرف 924 مليون جنيه لـ 1400 شركة ضمن مستحقات المصدرين

كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن مجلس الوزراء وافق على صرف 10% جديدة ضمن مديونة الشركات، حيث تم صرف 924 مليون جنيه لعدد 1400 شركة تقريبا، وكذلك تم صرف مستحقات الشركات الصغيرة التي تقل عن 5 ملايين جنيه، وخلال أسبوع واحد وقعنا 31 دفعة تسوية مستحقات الشركات و34 دفعة أخرى.

وأضافت خلال أول مؤتمر صحفي لها، اليوم السبت، أنه يتم عمل برنامج لكيفية استفادة كل شركة لتكون الاستفادة وفق طبيعية كل شركة، فمثلا برامج دعم الصادرات بها جزء مرتبط بالتدريب، وهذه الشركات نفسها لا تحتاج هذه الاستفادة، و30 يونيو المقبل سنقوم بتقييم البرنامج لمعرفة آثاره على الشركات.

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث إطلاق نار بألمانيا

قُتل شخص، وأصيب 3 آخرون؛ إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مجهولين خارج قاعة بها حفل موسيقى فى العاصمة "برلين"، وذكرت السلطات الألمانية - وفقا لقناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم السبت، "أن منفذى الحادث تمكنوا من الفرار".. مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث له علاقة بالحفل الموسيقى أم لا.

فرنسا تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا فى أوروبا لسائح صينى

توفى سائح صيني في فرنسا بفيروس كورونا في أول تسجيل لحالة وفاة في القارة الأوروبية، حسبما أفادت قناة سكاى نيوز

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الصين بدأت في إجراء تجارب على فيروس كورونا، وأن النتائج خلال 3 أسابيع، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

الإسكان تطرح 238 وحدة سكنية بمدينة الرحاب 15 مارس المقبل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح عدد238 وحدة سكنية بمدينة الرحاب على أن يتم بدء التسجيل على الموقع الإليكترونى لبنك التعمير والإسكان، (www.hdb-reservation.com)، يوم 15 مارس المقبل، لافتا إلى أن مساحات الوحدات تتراوح من 92 م2 : 131 م2، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.

التعليم تتيح لطلاب الدبلومات الفنية تسجيل استمارة التقدم للامتحان بالمدارس

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الدبلومات الفنية المتقدمين لامتحانات الشهادة، ملء استمارات التقدم للامتحانات، اعتبارًا من اليوم السبت فى المدارس، على أن يلتزم الطلاب بمراجعة، وكتابة بياناتهم بشكل صحيح.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى، حيث ستبدأ الامتحانات العملية والمعملية، اعتبارًا من السبت 9/5/2020 وتستكمل بعد الامتحانات النظرية والتى سوف تبدأ السبت 16/5/2020، مع العلم بأن موعد امتحانات الدور الثانى 25/7/2020.

وزير النقل يعطى مهلة شهرا لتنفيذ المرحلة الأولى من محور بديل خزان أسوان

عنف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى، بسبب بطء تنفيذ أعمال الكبارى بالمرحلة الأولى للكوبرى الشرقى بوضع الخوازيق بمشروع محور بديل خزان أسوان، والذى يقام بهدف الحفاظ على جسم خزان أسوان، وخدمة الحركة السياحية من وإلى مطار أسوان، وكذلك خدمة النقل المؤدية إلى الطريق الصحراوى الغربى بمدينة أسوان.

سامح شكرى: نتوقع اتفاقا نهائيا "عادلا" حول سد النهضة يراعى مصالح مصر

قال سامح شكرى وزير الخارجية "إننا نتوقع اتفاقا نهائيا عادلا حول سد النهضة يراعى مصالح مصر ويحمى حقوقها المائية، ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، كما يراعى مصالح إثيوبيا والسودان، وذلك بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات التى عقدت يومى 12 و13 فبراير الجارى بواشنطن، وأضاف شكرى، أن المفاوضات انتهت وخلال الأسبوع القادم ، حسبما أفاد به الجانب الأمريكي، سيطرح على الدول الثلاث نص نهائى ، ليعرض على الحكومات ورؤساء الدول لاستخلاص مدى استعدادها لتوقيعه.

حسن شاكوش: عمر كمال مش هياخد فلوس من بنت الجيران لأنها "مش بتاعته"

قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أن الفنان عمر كمال، ليس له حق في أغنية بنت الجيران، ولهذا لن يحصل على أي أموال أو حقوق من الأغنية، موضحا أنه هو من قام بطلبه للغناء في الأغنية، ولكن الأغنية في الأصل ليست ملكه أو أغنيته.