أخبار × 24 ساعة.. المهن الطبية: 105% زيادة بالاستثمارات من 2013 وحتى 2018

إعداد - إسماعيل رفعت

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

الصحة: جميع المتعاملين مع الأجنبى حامل كورونا يخضعون لإجراءات وقائية مشددة

الصحة: عزل ذاتى للمتعاملين مع الأجنبى الحامل لفيروس كورونا فى منطقة السكن

أستاذ بكلية الدراسات الإفريقية: مصر لن تفرط فى قطرة مياه واحدة

تيوى العالمية: نرغب فى زيادة الحركة السياحية لمصر واستحداث برامج جديدة

اتحاد المهن الطبية: 105% زيادة بالاستثمارات من 2013 وحتى 2018

قراران لعمومية اتحاد المهن الطبية.. ولا زيادة بالمعاشات

التعليم العالى: تدريب أطباء مبادرة "دعم صحة المرأة" على الفحص الإكلينيكى للثدى

التموين تعلن مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى احتفالات عيد الأم 21 مارس

التضامن: صرف 5 مليار جنيه سنويا لدعم ذوى الإعاقة

وزير التعليم يعلن اشتراك طلاب أولى ثانوى على بنك المعرفة

قافلة الأزهر الطبية بتشاد توقع الكشف على 3311 شخصًا وتجرى 68 عملية جراحية

طقس الغد شديد البرودة ممطر على الوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 12 درجة

وزير الأوقاف يخطب بمسجد الفرقان بطلخا مشاركا لأهل الدقهلية عيدهم القومى

الزراعة: ارتفاع مساحات زراعات القمح لـ3.3 مليون فدان.. وجارى الحصر