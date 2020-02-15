آيرباص تعرب عن أسفها لزيادة التعريفات الجمركية الامريكية على الطائرات الاوربية

باريس أ ش أ

أعربت شركة " آيرباص " الاوربية لانتاج الطائرات عن الاسف العميق ازاء القرار الصادر عن واشنطن أمس الجمعة بزيادة التعريفات الجمركية على الطائرات المستوردة من الاتحاد الاوربى الى 15 % .

وذكر راديو صوت أمريكا فى نشرته باللغة الانجليزية ان آيرباص وصفت فى بيان بهذا الصدد القرار الامريكى بانه " سيؤدى الى تصعيد حدة التوتر التجارى بين الاتحاد الاوربى والولايات المتحدة ، ومن ثم خلق قدر أكبر من عدم الاستقرار لشركات الطيران الامريكية والتى تعانى بالفعل من نقص فى عدد الطائرات ".

واشار صوت أمريكا الى ان شركات الطيران الامريكية تعانى من نقص فى عدد طائراتها بعد قرار شركة " بوينج " الامريكية العملاقة لانتاج الطائرات بسحب طائراتها من طراز " بوينج 737 ماكس " من الخدمة اثر وقوع حادثى تحطم لطائرة من هذا الطراز فى اندونيسيا واثيوبيا ، مما ادى الى مصرع 346 شخصا فى الحادثين .

وكان المكتب التجارى الامريكى قد اعلن امس الجمعة زيارة التعريفات الجمركية على الطائرات المستوردة من الاتحاد الاوربى من 10 الى 15 % ، على ان يبدأ سريان هذه الزيارة اعتبارا من الثامن عشر من شهر مارس القادم.