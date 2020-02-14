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CNN: تراجع أرباح نيسان 83%بسبب كورونا ومخاوف من تداعيات على صناعة السيارات

الجمعة، 14 فبراير 2020 03:55 م
CNN: تراجع أرباح نيسان 83%بسبب كورونا ومخاوف من تداعيات على صناعة السيارات صناعة السيارات
كتبت:نهال طارق

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قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن شركة نيسان تشهد تراجعا في الأرباح، بالإضافة إلى تهديدات فيروس كورونا بإحداث تأثيرات واسعة على صناعة السيارات العالمية.

 

وذكرت شركة صناعة السيارات اليابانية، أن أرباح التشغيل انخفضت إلى 495 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر متراجعة بنسبة 83% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

 

كما انخفضت أسهم نيسان بنسبة 1.5% في طوكيو عكس توقعات المحللين التي تنبأت أنها ستحقق أرباح تشغيلية تقدر ب 516 مليون دولار.

 

كما تحذر نيسان من تأثيرات فيروس كورونا على الاعمال التجارية في العالم خاصة في الصين وقال ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي لشركة نيسان خلال عرض الأرباح امس: "لا يزال السوق قوياً جزئياً في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد".

 

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة الأسبوع الماضي إن نقص إمدادات قطع الغيار من الصين سيؤثر بشكل مؤقت على الإنتاج في مصنع كيوشو في اليابان.

 

ووفقا للتقرير تتعرض صناعة السيارات العالمية بشكل خاص لضربات لأن الفيروس نشأ في واحدة من مدن السيارات في الصين حيث تمتلك كل من نيسان وكذلك جنرال موتورز ورينو وهوندا ومجموعة بيجو مصانع كبيرة في مدينة ووهان والتي تم إغلاقها منذ أواخر يناير.

 

وذكرت جمعية صناعة السيارات الصينية اليوم الخميس أن تأثير فيروس كورونا على إنتاج ومبيعات السيارات في البلاد سيكون أسوأ من ظهور مرض السارس عام 2003.

 

وتعاني شركة صناعة السيارات اليابانية من انخفاض في المبيعات قبل انتشار فيروس كورونا، وقال الرئيس التنفيذي لنيسان ان الشركة قد تضطر الى التخلي عن أنشطتها في بعض المناطق.

 

ووفقا للتقرير تكافح نيسان للمضي قدما بعد فضيحة رئيسها السابق كارلوس غصن الذي يواجه مجموعة من التهم الجنائية في اليابان من ضمنها عدم الإبلاغ عن دخله وتحويل ملايين الدولارات من أموال نيسان إلى وكالة خارجية يسيطر عليها.

 

ومن جانبه ينفي غصن التهم الموجهة إليه وقد استخدم حريته في الوقوف ضد النظام الجنائي الياباني وادعى أن اعتقاله كان جزءًا من مؤامرة لإخراجه من تحالف السيارات الذي أقامه بين نيسان ورينو وميتسوبيشي موتورز.

 

وأعلنت نيسان، أنها سترفع دعوى قضائية ضد غصن مقابل 90 مليون دولار، قائلةً في بيان أنها تقوم بذلك لاسترداد "جزء كبير من الأضرار المالية التي لحقت بالشركة نتيجة سنوات من سوء سلوكه وخداعة".

 

 


نيسان

الصين

كارلوس غصن

فيروس كورونا

جنرال موتورز

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