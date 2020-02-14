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5 ملفات مشتركة بين السياحة والأثار والاتصالات على رأسها تحسين الشبكة بالفنادق

الجمعة، 14 فبراير 2020 07:00 ص
5 ملفات مشتركة بين السياحة والأثار والاتصالات على رأسها تحسين الشبكة بالفنادق الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان

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تعمل وزارة السياحة والاثار بالتعاون مع بعض الوزارات على تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وهو الهدف الأهم للوزارة للحصول على رضاء الوفود وضمان تكرارهم للزيارة مرة آخرى، بالاضافة إلى رفع تنافسية المقصد السياحى المصرى.
وفى ظل هذه السياسة يوجد عدد من الملفات المشتركة بين السياحة والاثار ووزارة الاتصالات، سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة وهى الملفات التى بحثها الدكتور خالد العناني مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأهم الملفات:
1 -  امداد البنية التحتية اللازمة لتحسين مستوى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للزوار والسائحين بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة والاستمرارية.
 
2-  تحديث موقع وزارة السياحة والآثار على شبكة الإنترنت بعد عملية الدمج لجعله أكثر جاذبية وللترويج لجميع المقاصد السياحية في مصر مثل السياحة الثقافية والشاطئية والاستشفائية وغيرها من المقاصد السياحية في مصر.
 
3-  زيادة عدد المناطق والمواقع الأثرية والشاطئية التي يمكن أن يزورها المتصفح افتراضيا علي الموقع الإلكتروني.
4 -  استخدام التقنيات الحديثة للترويج السياحي لمصر في المحافل و المعارض الدولية السياحية والآثرية مثل استخدام تقنية الهولوجرام وشاشات الواقع المعزز (augmented reality) لعرض المنتج السياحي المصري بصورة مختلفة وأكثر جاذبية.
5 -  تطوير كافة أوجه الخدمات المقدمة للسائحين  خاصة فيما يتعلق بإتاحة كافة خدمات الاتصالات بأعلى سرعة وأحسن جودة ممكنة لما يعكسه ذلك من إظهار للوجه الحقيقي والحضاري لمصر بين مختلف دول العالم.
 
 
 
 
 

 


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