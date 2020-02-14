333 دورة و4120 متدربا في مركز تدريب مياه المنوفية بـ2019

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه المنوفية، أن مركز تدريب مياه المنوفية استقبل 4120 متدرب فى عدة دورات مختلفه وصلت إلى 333 دورة متنوعة تخدم فئة الفنيين والإداريين والعاملين بالقطاع المالى والتجارى وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى تنفيذ التدريب الخارجى وورش العمل لجميع المتدربين.
وأشار صالح ، إلى أن المركز حقق طفرة ملموسة من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى لجميع العاملين الشركة، بعد أن تم تدعيمه بمختلف الأجهزة الحديثة وإعداد قاعات التدريب المختلفة اللازمة لإجراء التدريبات النظرية والعملية به.
وأكد أن الشركة تضع نصب أعينها العنصر البشرى من خلال تغيير السلوكيات والمعارف والدافعية للعاملين من اجل تحسين عملية التوافق بين خصائص العامل ومتطلباته الوظيفية للوصول الى الاهداف المرجوة تنفيذا لسياسة الشركة القابضة فى ذلك.
وكان المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، قد أصدر تعليماته بإعداد دليل إجراءات يحتوى على كافة الخدمات التى تقدمها الشركة للعملاء ويوضح كافة المستندات المطلوبة لكل خدمة والمدد الزمنية التى تستغرقها الخدمة تسهيلا على العملاء بمعرفة إجراءات تقديم الخدمات المقدمة، يأتى ذلك فى إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على تقديم خدماتها للمواطنين بكل شفافية ومصداقية تطبيقا لنظام الحوكمة داخل القطاعات التجارية.
ووجه المهندس ممدوح رسلان الشركات التابعة بضرورة نشر الدليل على المواقع الإليكترونية الخاصة بها كما نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الدليل عبر موقعها الالكتروني www.hcww.com.eg .
واستعرضت الشركة الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوصيل خدمة مياه الشرب للعملاء القاطنين بالمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص حيث تتلخص المستندات المطلوبة على النحو التالي:
• طلب لتوصيل الخدمة.
• موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل
• سند الحيازة او الملكية
• إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (ان وجد) .
• التليفون الأرضي والمحمول لمقدم الطلب والبريد الالكتروني الشخصي
• الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان .
• الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن امكن ) .
• بطاقة الرقم القومي.
• إيصال مياه من اقرب جار
• إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.
واوضح دليل الخدمات الجماهيرية ان المواطن يتقدم بالأوراق والمستندات المطلوبة إلى اقرب مركز خدمة عملاء و سيتم اتاحة تلك الخدمة بحد أقصى خلال 14 يوم من سداد العميل قيمة المقايسة و استخراج التصاريح اللازمة للحفر من الحى المختص .
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