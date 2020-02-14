333 دورة و4120 متدربا في مركز تدريب مياه المنوفية بـ2019

كتب أحمد حسن

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه المنوفية، أن مركز تدريب مياه المنوفية استقبل 4120 متدرب فى عدة دورات مختلفه وصلت إلى 333 دورة متنوعة تخدم فئة الفنيين والإداريين والعاملين بالقطاع المالى والتجارى وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى تنفيذ التدريب الخارجى وورش العمل لجميع المتدربين.

وأشار صالح ، إلى أن المركز حقق طفرة ملموسة من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى لجميع العاملين الشركة، بعد أن تم تدعيمه بمختلف الأجهزة الحديثة وإعداد قاعات التدريب المختلفة اللازمة لإجراء التدريبات النظرية والعملية به.

وأكد أن الشركة تضع نصب أعينها العنصر البشرى من خلال تغيير السلوكيات والمعارف والدافعية للعاملين من اجل تحسين عملية التوافق بين خصائص العامل ومتطلباته الوظيفية للوصول الى الاهداف المرجوة تنفيذا لسياسة الشركة القابضة فى ذلك.

وكان المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، قد أصدر تعليماته بإعداد دليل إجراءات يحتوى على كافة الخدمات التى تقدمها الشركة للعملاء ويوضح كافة المستندات المطلوبة لكل خدمة والمدد الزمنية التى تستغرقها الخدمة تسهيلا على العملاء بمعرفة إجراءات تقديم الخدمات المقدمة، يأتى ذلك فى إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على تقديم خدماتها للمواطنين بكل شفافية ومصداقية تطبيقا لنظام الحوكمة داخل القطاعات التجارية.