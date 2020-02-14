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20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

الجمعة، 14 فبراير 2020 07:00 ص
20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا إحدى ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا
كتب رضا حبيشى

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حددت الهيئة القومية 20 فبراير الجارى كآخر موعد لتلقى العروض الفنية والمالية من الشركات المتنافسة على توريد ماكينات إصدار تذاكر المترو آليا (TVM)، وذلك ضمن المناقصة التى طرحتها الهيئة القومية للأنفاق أمام الشركات المحلية والعالمية لشراء ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليًا لصالح محطات الخطين الأول والثانى.

وقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع"، إن الماكينات الجديدة سيستخدمها الراكب فى استخراج تذاكر المترو آليا بدلاً من اللجوء إلى الوقوف أمام شبابيك التذاكر، وهى شبيهة بماكينات الـ"ATM"الخاصة بالبنوك، حيث سيكون بإمكان الراكب عبر الماكينات الجديدة استخراج عبرها تذاكر الرحلة الواحدة أو شحن الكارت الذكى المحمل عليه الاشتراكات أو المستخدم كمحفظة نقود لاستقلال المترو بديلا عن التذاكر الورقية، وذلك باستخدام البطاقات الائتمانية البنكية أو العملة النقدية.

وتخطط الهيئة القومية للأنفاق لتركيب ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا المعروفة باسم (TVM) فى كافة محطات المترو للتسهيل على الركاب فى استخراج وشراء التذاكر، حيث سيكون من خلالها باستطاعة الراكب استخراج وشراء التذاكر من هذه الماكينات باستخدام العملات المعدنية والورقية والبطاقات الائتمانية الخاصة بالبنوك، وذلك بجانب شبابيك التذاكر الموجودة بالمحطات التى ستستمر فى بيع التذاكر للجمهور.

كانت الهيئة القومية للأنفاق طرحت مناقصة لتقى وتقديم العروض والعطاءات الفنية والمالية، وذكرت أن قيمة التأمين الابتدائى خلال تقديم العروض يبلغ مبلغ 60 ألف يورو، بالإضافة 130 ألف جنيه، على أن يتم تقديم تأمين نهائى من قبل الشركة التى ستفوز بهذه المناقصة قدره 5% من قيمة الماكينات التى سيتم توريدها بعد رسو العرض عليها.

وقررت وزارة النقل تركيب هذه النوع من الماكينات لأول مرة فى محطات مترو أنفاق القاهرة الكبرى للتسهيل على المواطنين خلال شراء تذكر المترو وتقليل الزحام أمام شبابيك التذاكر بمحطات خطوط المترو الثلاثة، بحيث يتم تركيب هذه الماكينات فى كافة المحطات تباعًا، على أن يتم تركيب هذه الماكينات فى كافة محطات المترو الجديدة الجارى تنفيذها بالخط الثالث مع افتتاحها وتشغيلها للجمهور.


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