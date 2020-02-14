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10 معلومات عن شيخ المبتهلين سيد النقشبندى.. كتب وصيته قبل وفاته بساعات

الجمعة، 14 فبراير 2020 04:45 ص
10 معلومات عن شيخ المبتهلين سيد النقشبندى.. كتب وصيته قبل وفاته بساعات شيخ المبتهلين سيد النقشبندى
كتب على عبد الرحمن

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تمر اليوم الجمعة 14 فبراير ذكرى رحيل أحد أشهر المنشدين والمبتهلين في مصر والعالم الإسلامي الشيخ سيد النقشبندي، صاحب عدد من الابتهالات الشهيرة مثل: "مولاي إنى بابك، ورسولك المختار، وأغيب، ويا رب إن عظمت ذنوبى، والنفس تشكو".
 

"اليوم السابع" يقدم 10 معلومات عن النقشبندى فى ذكرى رحيله كما يلى: 


 
1. ولد الشيخ سيد محمد النقشبندى، فى 7 يناير عام 1920، بقرية دميرة إحدى قرى محافظة الدقهلية.
2. انتقلت أسرته إلى مدينة طهطا فى محافظة سوهاج ولم يكن قد تجاوز العاشرة من عمره.
3. في طهطا حفظ النقشبندى القرآن الكريم على يد الشيخ أحمد خليل.
4. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر بين مريدي الطريقة النقشبندية.
5. في عام 1955 استقر الشيخ سيد النقشبندى فى مدينة طنطا وذاع صيته في محافظات مصر والدول العربية.
6. سافر النقشبندى إلى عدد من الدول العربية بدعوات رسمية بينها دعوة من الرئيس السورى بشار الأسد، كما أدى فريضة الحج 5 مرات خلال زيارته للسعودية.
 
7.  من أشهر ابتهالاته "مولاى" وكان هذا الابتهال بعد قرار الرئيس الراحل أنور السادات بأن يجمع عملا بين النقشبندى وبليغ حمدى قال عبارته الشهيرة "احبسوا النقشبندى وبليع مع بعض لحد ما يطلعوا بحاجة" فكان الابتهال الخالد "مولاى إنى ببابك".
 
8. دخل النقشبندى الإذاعة عام 1967، وترك للإذاعة ثروة من الأناشيد والابتهالات
9. توفى الشيخ سيد النقشبندى إثر نوبة قلبية فى 14 فبراير 1976، وقبل وفاته بيوم واحد كتب وصيته لشقيقه من والدته سعد المواردى فى العباسية.
 
10. كرمه الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1979م بمنحه وسام الدولة من الدرجة الأولى بعد وفاته، كما كرمه الرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك فى الاحتفال بليلة القدر عام 1989م بمنحه وسام الجمهورية من الدرجة الأولى، وذلك بعد وفاته أيضًا.

 


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