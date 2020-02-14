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وزير خارجية الصين يعترف بتحدى فيروس كورونا وينتقد المبالغة فى رد الفعل

الجمعة، 14 فبراير 2020 11:03 م
وزير خارجية الصين يعترف بتحدى فيروس كورونا وينتقد المبالغة فى رد الفعل وانج يى
(رويترز)

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أقر وزير الخارجية الصينى، اليوم الجمعة، بالتحدى الكبير الذى يمثله فيروس كورونا لبلاده لكنه دافع عن إدارة بكين لأزمة الوباء وانتقد مبالغة الدول الأخرى فى رد الفعل.

وفى مقابلة مع رويترز، حث عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية وانج يى الولايات المتحدة على عدم اتخاذ إجراءات غير ضرورية فى مواجهة الفيروس قد تؤثر على التجارة والسفر والسياحة.

وسجل البر الرئيسى الصينى ما يربو على 63 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا منها أكثر من 1300 حالة وفاة.

واتخذت الولايات المتحدة ودول أخرى إجراءات صارمة لكبح انتشار الفيروس منذ يناير كانون الثاني. وأوقفت بعض الدول دخول الأجانب. وتم تقليص الرحلات الجوية التجارية وأرسلت العديد من الدول رحلات جوية مستأجرة لإعادة المواطنين من ووهان المدينة الصينية التى كانت بؤرة تفشى الفيروس.

وحذرت الولايات المتحدة أيضا مواطنيها من السفر إلى الصين مما أثار غضب بكين فى حين كانت قد بدأت لتوها إصلاح العلاقات التجارية مع واشنطن.

وقال وانغ إن الصين اتخذت أكثر الإجراءات صرامة وحسما لمكافحة هذا الوباء إذ تجاوزت العديد من إجراءات اللوائح الصحية الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية، وأضاف "من خلال جهودنا .. الوباء تحت السيطرة بشكل عام".

وأشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بقيادة الرئيس الصينى شى جين بينغ فى معركة بكين لاحتواء الفيروس وقالت إدارته إنها مستعدة لإنفاق ما يصل إلى 100 مليون دولار لمساعدة الصين والدول الأخرى المتضررة.

وقال وانغ "لقد بذلنا جهودا كاملة للوقاية والسيطرة، وهى جهود شاملة للغاية، لدرجة أننى لا أستطيع رؤية أى بلد آخر يمكنه القيام بذلك... لكن الصين كانت قادرة على القيام بذلك".

 


وزير خارجية الصين

أخبار الصين

فيروس كورونا

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