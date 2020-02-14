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وزير خارجية أمريكا يكشف عدد الصواريخ الإيرانية المحتجزة لدى واشنطن

الجمعة، 14 فبراير 2020 02:56 م
وزير خارجية أمريكا يكشف عدد الصواريخ الإيرانية المحتجزة لدى واشنطن مايك بومبيو
كتب كامل كامل

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن البحرية الأمريكية احتجزت أكثر من 350 صاروخا إيرانيًا وأسلحة أخرى كانت مرسلة إلى "أنصار الله" في اليمن.

وغرد وزير الخارجية الأمريكي على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا: "احتجزت البحرية الأمريكية 358 صاروخًا مصنوعة في إيران، بالإضافة إلى أسلحة أخرى كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن".

وأضاف بومبيو في تغريدته "نرفض العنف الإيراني، ونطالب أن تتصرف الأمم المتحدة وتقوم بتجديد حظر الأسلحة على إيران".

ونشرت القيادة المركزية مقطع فيديو باللونين الأبيض والأسود لما تقول إنه تفاصيل العملية التي قامت بها البحرية الأمريكية

وأضاف البيان أن "الصواريخ الـ 150 التي صودرت في بحر العرب من النوع المضاد للدبابات".

وأشار البيان إلى أن "الأسلحة المصادرة في بحر العرب تضم 3 صواريخ (بر-جو) إيرانية".

وأوضح البيان أن "الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين باليمن مما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الذي يحظر توريد أو بيع أو نقل الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الحوثيين".

بومبيو
بومبيو

 


مايك بومبيو

وزير خارجية امريكا

امريكا

ايران

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