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وزير الخارجية الأمريكى: قدرة طهران فى الحصول على موارد لإطلاق الصواريخ تتضاءل

الجمعة، 14 فبراير 2020 02:11 ص
وزير الخارجية الأمريكى: قدرة طهران فى الحصول على موارد لإطلاق الصواريخ تتضاءل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو

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أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو مواصلة حملة الضغط القصوى ضد إيران. وأوضح بومبيو - فى تصريحات أوردتها قناة " الحرة الأمريكية" الخميس أن حملة الضغط القصوى على إيران متواصلة، وأن قدرة طهران في الحصول على الموارد لإطلاق الصواريخ تتضاءل، لكنها لم تتوقف. 
وقال إنه ما زال لدى النظام الإيرانى موارد، لكن عليهم أن يأخذوا خيارات صعبة فيما يتعلق بتمويل حزب الله ودعم الميليشيات فى العراق.

وفى السياق نفسه، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على قرار لتقييد قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن حرب على إيران فى توبيخ للرئيس بعد ضربة قتلت قائدا عسكريا إيرانيا ورد طهران الشهر الماضى الذى أثار مخاوف من نشوب صراع إقليمى أوسع نطاقا.

ومع استمرار التصويت، جاء 51 صوتا بالتأييد للقرار مقابل رفض 44. ويلزم القرار ترامب بسحب القوات الأمريكية التى تقوم بعمليات قتالية ضد إيران إلا إذا أعلن الكونجرس الحرب أو أقر تفويضا محددا لاستخدام القوة العسكرية. وتعهد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار.
ويأتى قرار مجلس الشيوخ بعدما  حذر  الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، من الموافقة على قرار سيحد من قدرته على شن حرب على إيران قائلا إن القرار سيبعث "بإشارة سيئة للغاية" ويتيح لطهران التصرف دون رادع.
وقال ترامب على تويتر "من المهم جدا لأمن بلدنا ألا يصوت مجلس الشيوخ بالموافقة على قرار صلاحيات الحرب الخاص بإيران. نقوم بعمل جيد جدا مع إيران وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف".
وكان الديمقراطيون قالوا فى الشهر الماضى إنهم يملكون الأصوات الكافية بمجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الجمهوريون لإقرار الإجراء الذى سيفرض على الرئيس الحصول على موافقة الكونجرس قبل الشروع فى أى عمل عسكرى ضد إيران.
 
 
 

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إيران

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وزير الخارجية الأمريكى

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